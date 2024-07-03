Рецепт торта наполеона без выпекания

Обычно наполеон готовить непросто — его нужно выпекать долго и нудно. Однако любимый торт можно сделать и без выпечки. Он получается вкуснее, чем десерт, приготовленный по классической технологии.

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Вам понадобятся литр молока, 6 столовых ложек муки, 3 яйца, половина столовой ложки сахара, ванильный сахар — 10 граммов и 800 граммов слоеного печенья.

Сахар и яйца соедините в глубокой миске и взбейте венчиком, добавив немного муки. Затем влейте стакан молока. Всыпьте в смесь ванильный сахар, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки.

Молоко поставьте на плиту и доведите до кипения. Добавьте в молоко яичную смесь, продолжая взбивать. Далее кипятите на слабом огне, помешивая венчиком.

Выложите печенье, чтобы получился ровный корж, смажьте его кремом. Сделайте несколько таких слоев. Сверху украсьте торт кремом, посыпьте остатками печенья. Оставьте наполеон на восемь часов в холодильнике.

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