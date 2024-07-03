Пять продуктов с отрицательной калорийностью, которые помогут вам похудеть
Отрицательная калорийность — это когда организм тратит энергии на переваривание пищи больше, чем получает калорий с самим продуктом. Диетолог Гуна Биланде рассказала о съедобных рекордсменах, которые стоит добавить в рацион всем желающим похудеть.
Сельдерей
Он состоит в основном из воды и клетчатки и идеально подходит для перекуса.
«Сочетайте его с постным белком, например, творогом или хумусом, чтобы получить сытный и питательный перекус».
Огурец
Отлично подходят для поддержания водного баланса.
«Огурцы можно добавлять в салаты, использовать в качестве основы для смузи или потреблять в качестве освежающей закуски, посыпав солью и сбрызнув лимонным соком».
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Грейпфрут
Грейпфрут не только низкокалорийный, но еще и богат витамином С, антиоксидантами.
«Употребление грейпфрута перед едой может помочь контролировать аппетит и снизить общее потребление калорий. Это фантастический фрукт, который можно включить в свой завтрак или использовать в качестве перекуса в течение дня».
Брокколи
«Сочетайте ее с постным белком, например, с жареной курицей или рыбой, чтобы получить сбалансированное блюдо, способствующее снижению веса».
Ягоды
Содержат мало калорий и много клетчатки и антиоксидантов.
«Добавляйте их в йогурт или смузи для приготовления вкусного и полезного лакомства».
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