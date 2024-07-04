Черемша: полезные свойства и вред для организма

Черемша известна человечеству уже немало тысячелетий: ее употребляли в пищу еще древние египтяне и индийцы, ведь она не только придает блюдам особый вкус, но и улучшает здоровье. «Лента.ру» разбирается, какую именно пользу для организма приносит черемша, и рассказывает о том, какие есть противопоказания и как ее лучше готовить.

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Что такое черемша

На самом деле под названием «черемша» скрываются два вида лука: медвежий лук и лук победный. Жителям средней полосы больше знаком первый вариант, тогда как второй чаще встречается на Дальнем Востоке.

Между тем в Японии восточную разновидность черемши называют «айнским луком» — в честь малого народа, проживавшего на Сахалине, Курильских островах и на севере Японии.

«Черемша — богатый источник фитонцидов и витамина С, вот почему еще пять тысяч лет назад ее высоко чумы — за свои фитонцидные свойства — способность убивать патогенные бактерии и грибки», — рассказывает «Ленте.ру» нутрициолог Светлана Зверева.



Польза черемши

Сохранение молодости организма

Мы уже упомянули про витамин C, а какими же еще витаминами богата черемша? «В ней содержится множество полезных веществ, которые помогут поддержать здоровье и сохранить молодость организма: это витамины A, B1, B2, B6, а также железо, кальций, фосфор, магний и другие полезные микроэлементы», — подчеркивает в беседе с «Лентой.ру» нутрициолог и специалист по немедикаментозному оздоровлению Жанна Тиханычева.

Улучшение внешнего вида и противовирусный эффект

«Также черемша содержит витамин Е, бета-каротин и эфирное чесночное масло, которое положительно влияет на состояние кожи и волос и оказывает противовирусное действие», — дополняет Тамара Мосева, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы».



Наличие чесночного эфирного масла в составе черемши объясняет и то, что, несмотря на видовую принадлежность к семейству луковых, черемша обладает именно чесночным запахом.

Антибактериальное и противогрибковое действие

«Листья черемши содержат антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Черемша обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, благодаря чему хорошо помогает бороться с инфекциями», — рассказывает «Ленте.ру» врач-токсиколог Михаил Кутушов.



Усиление потенции у мужчин

Русскоязычные издания также указывают на особенную пользу черемши для мужчин. Тем не менее исследования показывают, что, хотя черемша действительно может хорошо влиять на потенцию, она также обладает и небольшим спермицидным (снижающим количество сперматозоидов) действием. Единой же научной позиции относительно пользы и вреда черемши для мужчин пока нет.

Позитивное влияние на пищеварение

«В нашем ежедневном рационе питания важно соблюдать правило “Тарелки здорового питания”. Половиной потребляемой пищи должны быть растительные продукты (овощи, фрукты, свежая зелень), четвертью — белковые продукты (причем в равных долях животные и растительные белки) и еще четвертью — углеводы (цельнозерновые продукты, хлеб, каши и крупы). Черемша как раз попадает в категорию сезонной зелени. Она очень полезна, так как мы можем употреблять ее в свежем виде. Черемша, как и любые растительные продукты, содержит нужную нам для нормальной работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) клетчатку», — говорит «Ленте.ру» Алексей Кабанов, диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание». Также черемша применима при проблемах с пищеварением, газообразованием и вздутием живота. Данное растение обладает мочегонными и желчегонными свойствами, которые помогают организму избавляться от токсинов, - Михаил Кутушов, токсиколог.



Профилактика заболеваний

По словам нутрициолога Жанны Тиханычевой, полезно присмотреться к черемше тем, кому нужно снизить холестерин, — содержание в ней органического соединения аллицина предотвращает образования бляшек на стенках сосудов.

Кроме того, растение может быть полезно при рисках гипертонии, так как оно способно расслаблять стенки сосудов и улучшать циркуляцию крови.

«А благодаря аллилсульфидам в черемше вы профилактируете остеопороз, так как эти вещества увеличивают плотность костей», — замечает эксперт. Особенно черемша полезна пожилым людям — ее антимикробные свойства повышают иммунитет, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, уменьшают риск развития деменции и других нейродегенеративных заболеваний (например, Альцгеймера или Паркинсона), - Тамара Мосева, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей



Вред черемши

Несмотря на многочисленные полезные свойства, черемша также может иметь некоторые побочные эффекты.

«Употребление ее в большом количестве может вызвать раздражение желудка, особенно у людей с чувствительным пищеварением. Стоит отметить, что у некоторых людей черемша может спровоцировать аллергическую реакцию в виде кожной сыпи, зуда и отека», — предостерегает токсиколог Михаил Кутушов. Также черемша может плохо взаимодействовать с некоторыми лекарствами, например, антикоагулянтами и средствами от диабета. Важно проконсультироваться с врачом перед употреблением черемши, если вы принимаете какие-либо препараты, - Михаил Кутушов, токсиолог



Кому еще противопоказана черемша? По словам специалиста, это растение содержит соединения, которые могут проникать через плаценту и грудное молоко, поэтому беременным и кормящим грудью женщинам также рекомендуется ограничить его потребление.

С осторожностью нужно употреблять черемшу при повышенной кислотности желудка.

«По своему химическому составу она содержит вещества, которые негативно влияют на слизистую оболочку желудка и кишечника. В больших количествах растение усиливает выработку желудочного сока, что вызывает изжогу или избыточную кислотность. Также не стоит употреблять черемшу и при обострении хронических заболеваний ЖКТ — например, язве желудка, холецистите, панкреатите», — подчеркивает нутрициолог Жанна Тиханычева.



Кроме того, хотя черемша и славится тем, что разжижает кровь, это делает ее опасной для людей, страдающих проблемами со свертываемостью крови.

Немедицинские побочные эффекты

Черемша обладает резким чесночным запахом, и после употребления ее в пищу зловонное дыхание может сохраняться в течение нескольких дней. Виной тому серосодержащие соединения — полинасыщенные жирные кислоты, являющиеся гиполипидемическими средствами. Именно они помогают снижать холестерин и разжижать кровь, но и являются причиной дурного запаха изо рта.

Для того чтобы нейтрализовать запах чеснока, рекомендуется съесть или выпить йогурт или другой кисломолочный продукт.

Применение черемши в медицине

Ирина Старкова, врач китайской и классической медицины, в беседе с «Лентой.ру» отмечает, что черемшу часто используют в народной медицине.

Например, для лечения простуды при насморке эффективно вдыхание паров черемши. А при порезах и ранах сок растения можно использовать наружно, - Ирина Старкова, врач китайской и классической медицины



В последние 20 лет полезные свойства черемши начали исследовать и представители европейской доказательной медицины. Лабораторные исследования уровня сахара в крови.

Тем не менее из-за высокой чувствительности растения к способу выращивания наладить массовое производство на данный момент сложно, и для разработки лекарств на основе черемши требуются дальнейшие исследования.

Применение черемши в кулинарии и примеры рецептов

«Черемшу добавляют как пряность в пироги, горячие блюда, салаты и супы. Особенно рекомендую попробовать добавить в шакшуку на завтрак, а во время обеда — в картофельное пюре, — советует «Ленте.ру» Сергей Веревкин, бренд-шеф сервиса быстрой доставки еды PizzaSushiWok. — В свежем виде аромат черемши очень яркий и чесночный, поэтому может перебить другие продукты, но если слегка отварить или припустить листочки, вкус станет мягче. Луковицы тоже можно готовить по-разному: засолить, заквасить или оставить свежими».



Суп с черемшой

Ингредиенты:

Черемша — 100 граммов;

Картофель — 3 штуки;

Морковь — 1 штука;

Лук — 1 штука;

Бульон (куриный или овощной) — 1 литр;

Соль, перец — по вкусу;

Сметана — для подачи.

Процесс приготовления:

Нарезать картофель, морковь и лук кубиками; Вскипятить бульон, добавить картофель и варить 10 минут; Добавить морковь и лук, варить еще 10 минут; Нарезать черемшу, добавить в суп, варить 5 минут; Посолить, поперчить по вкусу. Подавать со сметаной.

Салат с черемшой и яйцом

Ингредиенты:

Черемша — 100 граммов;

Огурцы — 2 штуки;

Яйца — 3 штуки;

Сметана или йогурт — 3 столовые ложки;

Соль — по вкусу.

Процесс приготовления:

Нарезать черемшу и огурцы; Отварить и нарезать яйца; Смешать все ингредиенты, добавить сметану или йогурт; Посолить по вкусу и перемешать.

Курица с черемшой

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 граммов;

Черемша — 150 граммов;

Сметана — 200 миллилитров;

Лук — 1 штука;

Растительное масло — для жарки;

Соль, перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

Нарезать куриное филе кубиками; Нарезать лук и черемшу; Обжарить лук до золотистого цвета, добавить курицу, жарить до готовности; Добавить черемшу, готовить 2-3 минуты; Добавить сметану, посолить, поперчить, тушить 5 минут.

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