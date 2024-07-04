Сытное блюдо для летней трапезы: салат с кукурузой и шампиньонами

Изнуряющая жара едва ли способствует аппетиту. Однако отказываться от приемов пищи, по мнению врачей, все же не стоит. А чтобы блюдо было легким и при этом сытным можно попробовать новый рецепт. К примеру салат с кукурузой и шампиньонами.

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Ингредиенты:

Шампиньоны — 500 г.

Сыр — 150 г.

Сладкая кукуруза — 1 банка.

Лук — 1 шт.

Майонез — для заправки

Процесс приготовления:

Лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Когда лук подрумянится добавить шампиньоны предварительно измельчив. Жарим до готовности 5-10 минут.

К теплым грибам добавить тертый сыр. Грибы должны быть теплые для того чтобы сыр как следует расплавился. Добавить кукурузу и майонез.

Хорошенько перемешать, дать настояться и подать к столу.

Рецепт и фото: свободные интернет-источники