Сытное блюдо для летней трапезы: салат с кукурузой и шампиньонами
Изнуряющая жара едва ли способствует аппетиту. Однако отказываться от приемов пищи, по мнению врачей, все же не стоит. А чтобы блюдо было легким и при этом сытным можно попробовать новый рецепт. К примеру салат с кукурузой и шампиньонами.
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 500 г.
- Сыр — 150 г.
- Сладкая кукуруза — 1 банка.
- Лук — 1 шт.
- Майонез — для заправки
Процесс приготовления:
Лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Когда лук подрумянится добавить шампиньоны предварительно измельчив. Жарим до готовности 5-10 минут.
К теплым грибам добавить тертый сыр. Грибы должны быть теплые для того чтобы сыр как следует расплавился. Добавить кукурузу и майонез.
Хорошенько перемешать, дать настояться и подать к столу.
Рецепт и фото: свободные интернет-источники