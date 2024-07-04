Пять рецептов вкусных блюд с перловой крупой

Перловая крупа отлично утоляет голод, помогает при проблемах с пищеварением и является источником железа, калия и кальция. Делимся подборкой рецептов вкусных блюд с перловкой: от супов и каш до фаршированных перцев.

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Перловая каша с тушенкой

Начнем с классического рецепта каши с тушенкой — простого и сытного блюда на всю семью. Вам понадобятся:

перловая крупа — 1 стакан;

консервированная тушенка — 1 банка (около 450 г);

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

приправы — по вкусу;

свежая зелень — по вкусу;

растительное масло — 1-2 ст. л. для жарки;

вода.

Замочите крупу на ночь, затем варите до готовности 40–50 минут. Овощи очистите и измельчите. Обжарьте морковь и лук (вместо масла можно использовать жир из-под тушенки). Через 3 минуты жарки добавьте кусочки тушенки и чеснок, перемешайте, готовьте еще 1 минуту. Следом добавьте перловую кашу, влейте ½ стакана воды и тушите под крышкой 10 минут на среднем огне. Добавьте приправы по вкусу. Перед подачей украсьте измельченной свежей зеленью.

Суп из перловки и консервированной фасоли

Суп с перловкой и фасолью — сытное и согревающее первое блюдо. Вам понадобятся:

вода или бульон (овощной, мясной) — 1 л;

перловая крупа — 250 г;

картошка — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

сельдерей — 1 шт.;

фасоль консервированная — 1 банка;

чеснок — 2-3 зубчика;

приправы по вкусу.

Перловку замочите на ночь, затем пересыпьте в кастрюлю с водой или бульоном и варите 15 минут. Картошку очистите и нарубите кубиками, всыпьте к перловке, оставьте вариться на 10–15 минут. Тем временем нарежьте оставшиеся овощи. Обжарьте их до мягкости и всыпьте в суп, варите 10 минут. Добавьте фасоль и специи, варите 5 минут. Готово!

Болгарские перцы, фаршированные перловкой и грибами

Перловку можно использовать как начинку для фаршированных овощей. К примеру, для приготовления фаршированных перцев вам понадобятся:

болгарский перец — 5-6 шт.;

перловая крупа — 100 г;

томатная паста — 100 г;

морковь — 1-2 шт.;

лук — 2 шт.;

грибы — 6–8 шт.;

масло растительное — 2–4 ст. л. для жарки;

приправы — по вкусу.

Замочите перловую крупу на ночь, затем отварите до готовности. Измельчите 1 луковицу и грибы. Жарьте лук на масле в течение 3 минут, затем добавьте грибы и жарьте еще 5 минут. Следом всыпьте готовую перловку, приправьте, готовьте, помешивая, еще 2–4 минуты. Удалите сердцевины перцев, заполните перцы начинкой. Измельчите вторую луковицу, натрите морковь. В отдельной сковороде обжарьте лук до прозрачности, следом всыпьте морковь, добавьте томатную пасту и, помешивая, готовьте 5 минут. Выложите фаршированные перцы в глубокую емкость (например, в казан), залейте морковно-томатным соусом и тушите под крышкой 30 минут.

Рассольник с перловкой на зиму

Рассольник — это сытная овощная заправка, которой можно запастись впрок. Для приготовления перлового рассольника на зиму возьмите:

перловую крупу — 200 г;

свежие огурцы — 1 кг;

морковь — 500 г;

лук — 500 г;

помидоры — 500 г;

болгарский перец — 500 г;

чеснок — 3–4 зубчика;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

уксус 9% — 50 мл;

масло растительное — 50 мл;

лавровый лист — по вкусу.

Заранее замоченную перловку варите 20 минут до полуготовности. Измельчите овощи, пересыпьте их к крупе, посолите и добавьте сахар, влейте 150 мл воды. Тушите 15 минут после закипания на слабом огне, влейте масло и тушите еще 5 минут. Положите лаврушку, влейте уксус, готовьте еще 5 минут после закипания. Распределите смесь по стерилизованным банкам и закройте крышкой.

Сытный овощной салат с перловкой

Перловка превосходно сочетается с овощами, поэтому ее можно использовать в салатах. Для приготовления сытной закуски возьмите:

перловую крупу — 400 г;

огурцы — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

сладкий перец — 1-2 шт.;

помидор — 1 шт.;

зелень — пучок;

специи — по вкусу;

оливковое масло — 1-2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.

Промойте перловую крупу, замочите на 4-5 часов или на ночь. Варите кашу 40–50 минут после закипания на слабом огне. Овощи помойте, нарежьте мелкими кубиками, зелень нашинкуйте. Соедините ингредиенты в глубокой емкости, добавьте специи, влейте масло и лимонный сок, хорошо перемешайте. Перед подачей охладите в холодильнике.

Это была подборка 5 рецептов вкусных блюд с перловкой. Сытная крупа отлично сочетается с самыми разными ингредиентами, так что вы наверняка найдете угощение себе по вкусу.