Торговые сети фиксируют рост продаж мороженого в Центральной России

Спрос в начале июля увеличился на фоне аномально жаркой погоды.

«Только за первые два дня месяца продажи мороженого подскочили в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем на предыдущей неделе. А в годовом сопоставлении рост составил почти 20%», — заявили ТАСС в розничной сети «Магнит».



Там также сообщили об увеличившемся спросе на минеральную воду. По сравнению с началом прошлой неделе показатель вырос на 40%.

По оценкам аналитиков торговой сети «Пятёрочка», за прошедшие выходные — с 29 по 30 июня — жители Москвы и области съели 1,7 млн порций мороженого.