Диетолог порекомендовала отказаться от шашлыка в жару

Организм, сосредоточенный на приспособлении к высоким температурам, с трудом переваривает жареное мясо.

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В такую погоду лучше усваиваются рыба и морепродукты. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Нурия Дианова.

«Хуже усваивается [пища — прим. ГМ] — жирная, жареная, фастфуд. Мясо — баранина, говядина, свинина. Так как организм борется с выравниванием температуры, то там ему не до процессов пищеварения тяжёлой пищи. Мясо в принципе тяжело усваивается и долго уходит из желудка, а если это ещё будет большая порция шашлыков — я про объём и как это будет приготовлено и сколько, — то плохо будет желудку. Это то, что стоит убрать из своего рациона. Фрукты, овощи, зелень, холодные супы, хумус. И из всех видов белковой пищи неплохо усваиваются омлеты, морепродукты и рыба. В ней нет соединительно-тканных волокон, как в мясе. Поэтому неважно — это будет котлетка, это будет люля из рыбы или это будет цельный кусок даже — это всё легко пройдёт для нас с вами. И комфортно будет. Если не добавлять очень жирный соус».



Ранее диетолог рассказала о пользе хумуса в жару. Пюре из нута богато растительным белком, жирами и углеводами. В летнее время оно подходит как для перекуса, так и для полноценного приёма пищи.