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Кексы по Дюкану в микроволновке: готовим разрешенный десерт

Во время диеты, подразумевающей отказ от сладкого, «запрещенки» хочется в несколько раз сильнее, чем обычно. В этом случае можно приготовить кексы в микроволновке, которые разрешены на диете Дюкана.

Кексы по Дюкану в микроволновке: готовим разрешенный десерт
© Global Look Press

Ингредиенты:

  • овсяные отруби мелкого помола — 2 ст. л.;
  • куриные яйца — 1 шт.;
  • кефир обезжиренный — 2 ст. л.;
  • какао-порошок обезжиренный — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;
  • сахарозаменитель — по вкусу.

В миске смешать все ингредиенты, взбить миксером. Вылить в высокую кружку — она должна быть заполнена не более чем на 1/3. Выпекать в микроволновой печи на максимальной мощности 3 минуты.

  • Калорийность кекса по Дюкану, приготовленного в микроволновке, на 100 г: 130,93 ккал.
  • БЖУ: 9,83/5,84/8,85.
  • Время приготовления: 10 минут.
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