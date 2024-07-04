Кексы по Дюкану в микроволновке: готовим разрешенный десерт
Во время диеты, подразумевающей отказ от сладкого, «запрещенки» хочется в несколько раз сильнее, чем обычно. В этом случае можно приготовить кексы в микроволновке, которые разрешены на диете Дюкана.
Ингредиенты:
- овсяные отруби мелкого помола — 2 ст. л.;
- куриные яйца — 1 шт.;
- кефир обезжиренный — 2 ст. л.;
- какао-порошок обезжиренный — 1 ч. л.;
- разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;
- сахарозаменитель — по вкусу.
В миске смешать все ингредиенты, взбить миксером. Вылить в высокую кружку — она должна быть заполнена не более чем на 1/3. Выпекать в микроволновой печи на максимальной мощности 3 минуты.
- Калорийность кекса по Дюкану, приготовленного в микроволновке, на 100 г: 130,93 ккал.
- БЖУ: 9,83/5,84/8,85.
- Время приготовления: 10 минут.