Сексолог назвал продукты, хорошо влияющие на секс

По мнению врача-сексолога и психотерапевта, президента "Профессионального объединения врачей-сексологов" Евгения Кульгавчука ряд продуктов может улучшить настроение перед занятием сексом, следовательно, сделать его более удачным.

© unsplash

В частности, эти продукты способны повышать уровень дофамина, серотонина, способствовать выработке тестостерона.

«Полезными стоит считать следующие продукты: брюссельская капуста, зелёный горошек (свежий), зелень, свёкла, цветная капуста, стручковая фасоль, апельсины, яблоки, арбуз, клубника, бананы, злаки, овсянка, цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб, семечки подсолнечника, ростки пшеницы, фундук, сёмга, скумбрия, сельдь, говядина, баранина, курица, курятина, творог, твёрдые сорта сыра, кефир, бананы, ананасы, орехи - особенно бразильские орехи и грецкие орехи, тёмный шоколад, семена льна, тёмный рис, сыр, авокадо», - сообщил сексолог изданию Pravda.Ru.



В то же время он отметил, что питание лишь один из факторов, которые влияют на сексуальность.

Ранее «СП» писала об опросе от американского центра ZipHealth о том, как музыкальное сопровождение влияет на секс.