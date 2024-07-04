Готовим дома чизкейк: легкий рецепт вкусного торта

Рецепт чизкейка известен еще с античности — такой десерт готовили еще в Древней Греции. Особую популярность торт получил в Америке и Европе в XIX веке. Сегодня это одно из самых известных лакомств в мире. Читайте наш простой рецепт чизкейка из доступных продуктов.

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Ингредиенты

Печенье (лучше песочное) — 250 г

Масло сливочное — 100 г

Творог — 600 г

Сахар — 200 г

Яйца куриные — 4 шт.

Экстракт ванили — 1 ч. л.

Мука — 2 ст. л.

Сметана или йогурт — 200 мл

Фрукты, листики базилика, шоколад — для украшения

Лимон — половинка

Способ приготовления

Разбейте печенье до состояния крошки (можно дробить в мешке или взять блендер). Смешайте крошку с маслом — предварительно его надо растопить. Отправьте эту смесь в подходящую форму, равномерно распределите и утрамбуйте. Емкость поместите в морозилку минут на 20. Тем временем смешайте творог (можно взять творожный сыр или творожную массу) с сахаром. Добейтесь однородности. Отправьте в эту смесь яйца — добавляйте по одному, не прекращая взбивать. После яиц пришло время ванили, сметаны или йогурта, а также муки и лимонного сока. Тщательно перемешайте всю массу. Вылейте эту смесь на остывшее печенье (не вынимайте его из формы). Отправьте десерт в разогретую до 160 градусов духовку минут на 50–60. Когда торт будет готов, его центр застынет. Выключите духовку и оставьте десерт в ней еще на час. Потом нужно дать чизкейку остыть уже в комнате, а под конец — отправить в холодильник как минимум на 4 часа, а лучше на всю ночь. Перед подачей рекомендуем украсить чизкейк свежими фруктами, ягодами, шоколадной крошкой или же просто посыпать какао-порошком.

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