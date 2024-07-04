Готовим ризотто: рецепт блюда итальянской кухни

В Италии ризотто очень популярно. Во многих регионах этой страны есть свои уникальные вариации блюда. Рассказываем, как сделать ризотто максимально просто. Читайте наш легкий рецепт классического итальянского блюда из риса.

© Unsplash

Ингредиенты

Рис (лучше взять сорт с высоким содержанием крахмала) — 1 стакан

Лук — 1 средняя луковица

Чеснок — 3 зубчика

Бульон (мясной или из овощей) — 800 мл

Вино белое — 120 мл

Пармезан (или другой твердый сыр) — 50 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, свежие травы (петрушка, базилик и т. д.), перец — по вкусу

Способ приготовления

Тонко нарежьте лук, а чеснок пропустите через чеснокодавку. Разогрейте масло и обжарьте лук и чеснок до прозрачности на сковороде. Засыпьте туда же рис и обжаривайте его несколько минут. Не забывайте постоянно мешать! Влейте белое вино и дайте ему выкипеть. Постепенно добавляйте горячий бульон, постоянно помешивая. Рис должен медленно вбирать в себя воду и становиться кремообразным. Можно добавить в блюдо любимые добавки — грибы, овощи, мясо. Продолжайте варить ризотто, добавляя бульон по мере необходимости, пока консистенция блюда не станет напоминать крем (обычно это занимает примерно 15–20 минут). В это время мелко натрите пармезан или любой другой твердый сыр. Снимите с огня, добавьте сыр, хорошенько перемешайте. Приправьте солью и перцем, посыпьте свежими травами. Подавайте ризотто горячим, посыпав еще немного сыра сверху.

Делимся важными сведениями о блюде: