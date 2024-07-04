Готовим спагетти под соусом болоньезе: ужин как в ресторане

Если вы ищете рецепт подходящего блюда для торжественного семейного ужина, предлагаем вам приготовить спагетти под соусом болоньезе.

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Ингредиенты:

говяжий фарш — ½ кг;

спагетти — 1 уп.;

томатный соус — 400 г;

сухое красное вино — ½ ст.;

сельдерей — 1 стебель;

чеснок — 2 дольки;

морковь — 150 г;

репчатый лук — 200 г;

лавровый лист — 2 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль, перец, базилик, тертый пармезан — по вкусу.

На раскаленной сковороде в течение 15 минут обжаривать фарш, постоянно помешивая. Разогреть вторую сковороду, налить масло и пассеровать мелко нарезанный лук, затем добавить к нему тертую морковь, мелко порезанные чеснок и сельдерей. Тщательно смешать и тушить под крышкой 5 минут. Затем соединить в одной посуде фарш и овощи, перемешать, добавить вино и держать на большом огне, постоянно помешивая, пока не выпарится алкоголь. После этого добавить в смесь томатный соус и специи. Держать на маленьком огне под крышкой 1,5 часа. Сварить спагетти до готовности альденте.

Спагетти под соусом болоньезе подают на больших тарелках, посыпав пармезаном и свежим базиликом.