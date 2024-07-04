Простой пошаговый рецепт пирога с капустой и яйцом

Если в выходные вам не хочется три раза в день вставать к плите, предлагаем рецепт сытного пирога с капустой. Им можно кормить всю семью буквально целый день.

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Ингредиенты для теста:

куриные яйца — 2 шт.;

кефир 2,5% — 300 мл;

растительное масло — 4 ст. л.;

пшеничная мука — 200 г;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

белокочанная капуста — 300 г;

куриные яйца — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт., крупный;

сливочное масло — 50 г;

соль, перец — по вкусу.

Лук и капусту тонко нашинковать, выложить на разогретую сковороду с маслом, добавить специи и обжарить. Яйца отварить и мелко порезать ножом. Смешать с овощами.

Для приготовления теста в подходящей емкости соединить все ингредиенты, перемешать миксером. Форму для выпечки смазать растительным маслом, налить половину теста, разровнять силиконовой лопаткой и аккуратно ложкой выложить капусту с луком и яйцом. Поверх ложкой выложить оставшееся тесто. Выпекать в предварительно разогретой духовке 30–40 минут.