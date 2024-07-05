Летние освежающие напитки: необычные рецепты кваса в домашних условиях

Жарким летом особенно хочется освежиться вкусными напитками. Однако магазинные лимонады и квас — это ядерная смесь красителей и ароматизаторов. Вот рецепты вкусных напитков в домашних условиях.

Готовим яблочный квас. Для этого возьмите литр яблочного сока, две чайные ложки растворимого кофе, стакан сахара и чайную ложку сухих дрожжей. Вскипятите три литра воды, остудите до комнатной температуры. Добавьте дрожжи, кофе, сахар, сок и перемешайте. Оставьте бродить. Лучше всего делать напиток на ночь. Далее перелейте напиток в бутылки и поставьте в холодильник.

Еще один вариант — апельсиновый квас. Возьмите апельсин среднего размера, 200–300 граммов сахара по вкусу, три литра теплой кипяченой воды (примерно 40 градусов), один пакет дрожжей, половину чайной ложки лимонной кислоты.

Промойте апельсин, нарежьте его с кожурой на крупные кусочки, порежьте на четыре части. Сложите его в банку и добавьте туда лимонную кислоту. В отдельной миске смешайте сахар и дрожжи. Засыпьте все в банку и залейте кипяченой водой. Закройте напиток крышкой и оставьте в теплом месте как обычный квас. Через сутки процедите его от апельсина, разлейте в тару и уберите в холодильник.

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