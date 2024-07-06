Шеф-повар рассказал о пользе мяса, приготовленного по технологии су-вид

Из-за вакуумирования оно хранится минимум на пять дней дольше.

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Употребление такого продукта в жару более безопасно, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Базовая стадия — это вакуумирование сырья, то есть можно вакуумировать готовый продукт, тем самым продлевая его хранение. Если мы вакуумируем продукты, то они хранятся больше минимум на пять дней. В такую жару это вопрос пищевой безопасности. При таком приготовлении происходит коллагенизация всех тканей соединительных, жиры тоже грамотно трансформируются. Мы не обжариваем, а просто колеруем, для того чтобы пошла реакция Майяра, и у нас появился вот этот вкус. Майяр — это немецкий химик, который в ХVIII веке открыл это явление, это сложный процесс, при котором и происходит трансформация в сахара, он описывает процесс жаренья».



Су-вид — метод приготовления пищи в вакууме при низких температурах. Sous Vide с французского переводится как «под вакуумом».

Ранее диетолог Нурия Дианова порекомендовала отказаться от шашлыка в жару. Организм, сосредоточенный на приспособлении к высоким температурам, с трудом переваривает жареное мясо. В такую погоду лучше усваиваются рыба и морепродукты.