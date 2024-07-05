Рецепт марципана в домашних условиях

Готовим марципан в домашних условиях
Марципан становится все более популярным десертом, но купить его можно далеко не в каждом магазине. А вот приготовить своими руками не составит труда.
Ингредиенты:
- Миндальная мука тонкого помола — 90 г;
- Сахарная пудра — 70 г;
- Миндальный экстракт — 1/4 ч. л;
- Вода — 20 мл.
Процесс приготовления:
- Миндальную муку соедините с сахарной пудрой и смешайте в кухонном комбайне;
- Не выключая комбайн, влить к муке миндальный экстракт. Постепенно добавляйте воду, пока масса не соберется в шар;
- Выложите марципан на рабочую поверхность, месите руками около 30 секунд. Сформируйте продолговатое бревно, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 3–4 часа.