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Готовим марципан в домашних условиях

Марципан становится все более популярным десертом, но купить его можно далеко не в каждом магазине. А вот приготовить своими руками не составит труда.

Рецепт марципана в домашних условиях
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Миндальная мука тонкого помола — 90 г;
  • Сахарная пудра — 70 г;
  • Миндальный экстракт — 1/4 ч. л;
  • Вода — 20 мл.

Процесс приготовления:

  1. Миндальную муку соедините с сахарной пудрой и смешайте в кухонном комбайне;
  2. Не выключая комбайн, влить к муке миндальный экстракт. Постепенно добавляйте воду, пока масса не соберется в шар;
  3. Выложите марципан на рабочую поверхность, месите руками около 30 секунд. Сформируйте продолговатое бревно, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 3–4 часа.
Еда