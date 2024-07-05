Рецепт марципана в домашних условиях

Марципан становится все более популярным десертом, но купить его можно далеко не в каждом магазине. А вот приготовить своими руками не составит труда.

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Ингредиенты:

Миндальная мука тонкого помола — 90 г;

Сахарная пудра — 70 г;

Миндальный экстракт — 1/4 ч. л;

Вода — 20 мл.

Процесс приготовления: