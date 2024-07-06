Легкий рецепт салата из консервированного тунца с яйцом
Сытный салат — самый удобный вариант, чтобы быстро приготовить ужин для семьи. Предлагаем вам легкий рецепт салата из консервированного тунца с яйцом.
Ингредиенты:
- консервированный тунец — 2 банки;
- куриное яйцо — 4 шт.;
- зеленый лук — 4 шт.;
- майонез — 4 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Слить жидкость из консервов, тунца выложить в миску и измельчить вилкой прямо вместе с косточками. Яйца отварить вкрутую, вместе с луком мелко порезать ножом. Смешать все ингредиенты, добавить майонез, соль и перец.
Салат из консервированного тунца с яйцом подойдет как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве начинки для тарталеток или долек отварных яиц. Его также можно подать на стол в виде бутербродов с хлебом.
- Калорийность на 100 г: 153,04 ккал.
- БЖУ: 14,27/10,16/1,16.
- Время приготовления: 20 минут.