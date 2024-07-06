$88.13+0.0195.57+0.59
Почта

Легкий рецепт салата из консервированного тунца с яйцом

Сытный салат — самый удобный вариант, чтобы быстро приготовить ужин для семьи. Предлагаем вам легкий рецепт салата из консервированного тунца с яйцом.

Легкий рецепт салата из консервированного тунца с яйцом
© Global Look Press

Ингредиенты:

  • консервированный тунец — 2 банки;
  • куриное яйцо — 4 шт.;
  • зеленый лук — 4 шт.;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Слить жидкость из консервов, тунца выложить в миску и измельчить вилкой прямо вместе с косточками. Яйца отварить вкрутую, вместе с луком мелко порезать ножом. Смешать все ингредиенты, добавить майонез, соль и перец.

Салат из консервированного тунца с яйцом подойдет как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве начинки для тарталеток или долек отварных яиц. Его также можно подать на стол в виде бутербродов с хлебом.

  • Калорийность на 100 г: 153,04 ккал.
  • БЖУ: 14,27/10,16/1,16.
  • Время приготовления: 20 минут.
Еда