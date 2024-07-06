Сытный салат — самый удобный вариант, чтобы быстро приготовить ужин для семьи. Предлагаем вам легкий рецепт салата из консервированного тунца с яйцом.

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Ингредиенты:

консервированный тунец — 2 банки;

куриное яйцо — 4 шт.;

зеленый лук — 4 шт.;

майонез — 4 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Слить жидкость из консервов, тунца выложить в миску и измельчить вилкой прямо вместе с косточками. Яйца отварить вкрутую, вместе с луком мелко порезать ножом. Смешать все ингредиенты, добавить майонез, соль и перец.

Салат из консервированного тунца с яйцом подойдет как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве начинки для тарталеток или долек отварных яиц. Его также можно подать на стол в виде бутербродов с хлебом.