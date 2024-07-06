Низкокалорийный куриный суп с яйцом: очень простой рецепт

Куриный суп с яйцом — это простое в приготовлении первое блюдо с минимальной калорийностью. Рассказываем, как самостоятельно приготовить легкий, но сытный суп.

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Ингредиенты

курица — 300 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 3–4 шт.;

яйца — 2 шт.;

приправы — по вкусу;

масло растительное — 1–2 ст. л. для жарки;

вода — 1–1,5 л.

Способ приготовления

Нарежьте курицу, переложите в кастрюлю, влейте воду и вскипятите. Готовьте, снимая пену, 10 минут на слабом огне. Очистите картошку, нарубите кубиками и всыпьте в бульон. Готовьте 10 минут. Пока готовится бульон, нашинкуйте лук и морковку. Жарьте около 4 минут, пока овощи не размягчатся. Разбейте яйцо в отдельную емкость, смешайте венчиком или вилкой. Добавьте яйцо в бульон, варите 1 минуту, затем всыпьте пассерованные овощи и приправы. Перемешайте и готовьте еще 2 минуты.

Легкий куриный суп с яйцом готов!