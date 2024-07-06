Низкокалорийный куриный суп с яйцом: очень простой рецепт
Куриный суп с яйцом — это простое в приготовлении первое блюдо с минимальной калорийностью. Рассказываем, как самостоятельно приготовить легкий, но сытный суп.
Ингредиенты
- курица — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 3–4 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- приправы — по вкусу;
- масло растительное — 1–2 ст. л. для жарки;
- вода — 1–1,5 л.
Способ приготовления
- Нарежьте курицу, переложите в кастрюлю, влейте воду и вскипятите. Готовьте, снимая пену, 10 минут на слабом огне.
- Очистите картошку, нарубите кубиками и всыпьте в бульон. Готовьте 10 минут.
- Пока готовится бульон, нашинкуйте лук и морковку. Жарьте около 4 минут, пока овощи не размягчатся.
- Разбейте яйцо в отдельную емкость, смешайте венчиком или вилкой.
- Добавьте яйцо в бульон, варите 1 минуту, затем всыпьте пассерованные овощи и приправы. Перемешайте и готовьте еще 2 минуты.
Легкий куриный суп с яйцом готов!
- Время приготовления — 35 минут.
- Калорийность — 135 ккал на 100 г.