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Низкокалорийный куриный суп с яйцом: очень простой рецепт

Куриный суп с яйцом — это простое в приготовлении первое блюдо с минимальной калорийностью. Рассказываем, как самостоятельно приготовить легкий, но сытный суп.

Низкокалорийный куриный суп с яйцом: очень простой рецепт
© Global Look Press

Ингредиенты

  • курица — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • картофель — 3–4 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • приправы — по вкусу;
  • масло растительное — 1–2 ст. л. для жарки;
  • вода — 1–1,5 л.

Способ приготовления

  1. Нарежьте курицу, переложите в кастрюлю, влейте воду и вскипятите. Готовьте, снимая пену, 10 минут на слабом огне.
  2. Очистите картошку, нарубите кубиками и всыпьте в бульон. Готовьте 10 минут.
  3. Пока готовится бульон, нашинкуйте лук и морковку. Жарьте около 4 минут, пока овощи не размягчатся.
  4. Разбейте яйцо в отдельную емкость, смешайте венчиком или вилкой.
  5. Добавьте яйцо в бульон, варите 1 минуту, затем всыпьте пассерованные овощи и приправы. Перемешайте и готовьте еще 2 минуты.

Легкий куриный суп с яйцом готов!

  • Время приготовления — 35 минут.
  • Калорийность — 135 ккал на 100 г.