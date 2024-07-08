Рецепт жульена с грибами и курицей

Жюльеном называют одновременно и особый метод нарезки овощей — соломкой, и популярную закуску. Делимся нашим рецептом блюда. Читайте рецепт жюльена — для нашей вариации нужны куриное филе и грибы.

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Ингредиенты

Филе курицы — 500 г;

Грибы (желательно взять шампиньоны) — 250 г;

Лук репчатый — 2 средние луковицы;

Масло сливочное — 50 г;

Соль, приправы, перец — по вкусу;

Мука — 50 г;

Молоко — 450 мл;

Сыр (например, пармезан) — 110 г.

Способ приготовления

Курицу порежьте на аккуратные полосочки. Пожарьте их на сковороде, пока мясо не побелеет. Добавьте соль, перец, любимые приправы.

Нарежьте грибы и лук тонко. Обжарьте их отдельно от курицы так, чтобы ингредиенты стали мягкими.

Займитесь соусом. Для него растопите в кастрюле кусочек масла, засыпьте туда же муку. Жарьте смесь до золотистого цвета. Аккуратно вливайте молоко, помешивая, чтобы не появилось комочков. Дождитесь закипания массы. Варите, пока она не станет вязкой.

Когда смесь загустеет, засыпьте туда граммов 50 тертого твердого сыра. Хорошо помешивайте — сыр должен раствориться.

В подходящую для запекания емкость отправьте курицу. Сверху добавьте зажарку из грибов и лука. Залейте ингредиенты получившимся соусом, посыпьте остатками сыра.

Поставьте форму в духовку примерно на полчаса при температуре 180 градусов.

Готовый жюльен порадует красивой золотистой корочкой.

Готово!

Вот полезная информация о жюльене:

Калорийность — 140 ккал на 100 г;

Время приготовления — около часа.

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