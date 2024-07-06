Готовим нежный торт «Птичье молоко» в домашних условиях: пошаговый рецепт
«Птичье молоко» — нежный, тающий во рту десерт из суфле в глазури. Делимся рецептом воздушного торта в домашних условиях.
Ингредиенты
Бисквит:
- мука — 170 г;
- яйца — 4 шт.;
- белый сахар — 200 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 5–10 г.
Суфле:
- яйца — 10 шт.;
- белый сахар — 400 г;
- ванильный сахар — 3 ч. л.;
- молоко — 250 мл;
- сливочное масло — 300 г;
- картофельный крахмал — 1 ст. л.;
- желатин — 40 г.
Глазурь:
- горький шоколад — 200 г;
- сливочное масло — 50 г.
Способ приготовления
- Первым делом приготовим бисквиты. Соедините в емкости яйца и 2 вида сахара, взбейте до однородности и пышности. Всейте муку, посолите, перемешайте.
- Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Широкий (примерно 20×30 см) противень смажьте маслом и присыпьте щепоткой муки. Влейте жидкое тесто и готовьте до золотистости 10–15 минут. После остывания разрежьте бисквит вдоль на 2 слоя.
- Теперь займемся суфле. Разбейте яйца, отделите белки от желтков. Белки не выливайте. Перелейте желтки в отдельную емкость, всыпьте половину белого сахара и весь ванильный. Залейте молоком и смешайте.
- В отдельной емкости смешайте крахмал с 30 мл воды. Добавьте его в молочно-яичную смесь. Поставьте смесь на водяную баню и, не забывая мешать, готовьте до загустения. После полного остывания добавьте кубики масла, взбейте миксером.
- В отдельной емкости соедините желатин и 150 мл воды, дайте настояться в течение 20 минут, разогрейте на водяной бане и процедите. Соедините белки и остатки белого сахара. Взбивайте миксером до образования пиков. Продолжая взбивать, добавьте желатин, чтобы крем приобрел однородность.
- Взбивая, соедините крем и молочно-яичную смесь.
- Выложите 1 слой бисквита в глубокую емкость. Залейте кремом и накройте 2 слоем бисквита. Поставьте в холодильник на 5 часов.
- Сделайте глазурь. Для этого соедините масло и шоколад, растопите их (например, в микроволновке) и смешайте. Остывший торт выложите на блюдо, полейте шоколадом и оставьте в холодильнике еще на 1 час.
Нежный торт «Птичье молоко» готов!
- количество порций — 12;
- время приготовления — 7,5 часа.