Готовим нежный торт «Птичье молоко» в домашних условиях: пошаговый рецепт

«Птичье молоко» — нежный, тающий во рту десерт из суфле в глазури. Делимся рецептом воздушного торта в домашних условиях.

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Ингредиенты

Бисквит:

мука — 170 г;

яйца — 4 шт.;

белый сахар — 200 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сливочное масло — 5–10 г.

Суфле:

яйца — 10 шт.;

белый сахар — 400 г;

ванильный сахар — 3 ч. л.;

молоко — 250 мл;

сливочное масло — 300 г;

картофельный крахмал — 1 ст. л.;

желатин — 40 г.

Глазурь:

горький шоколад — 200 г;

сливочное масло — 50 г.

Способ приготовления

Первым делом приготовим бисквиты. Соедините в емкости яйца и 2 вида сахара, взбейте до однородности и пышности. Всейте муку, посолите, перемешайте. Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Широкий (примерно 20×30 см) противень смажьте маслом и присыпьте щепоткой муки. Влейте жидкое тесто и готовьте до золотистости 10–15 минут. После остывания разрежьте бисквит вдоль на 2 слоя. Теперь займемся суфле. Разбейте яйца, отделите белки от желтков. Белки не выливайте. Перелейте желтки в отдельную емкость, всыпьте половину белого сахара и весь ванильный. Залейте молоком и смешайте. В отдельной емкости смешайте крахмал с 30 мл воды. Добавьте его в молочно-яичную смесь. Поставьте смесь на водяную баню и, не забывая мешать, готовьте до загустения. После полного остывания добавьте кубики масла, взбейте миксером. В отдельной емкости соедините желатин и 150 мл воды, дайте настояться в течение 20 минут, разогрейте на водяной бане и процедите. Соедините белки и остатки белого сахара. Взбивайте миксером до образования пиков. Продолжая взбивать, добавьте желатин, чтобы крем приобрел однородность. Взбивая, соедините крем и молочно-яичную смесь. Выложите 1 слой бисквита в глубокую емкость. Залейте кремом и накройте 2 слоем бисквита. Поставьте в холодильник на 5 часов. Сделайте глазурь. Для этого соедините масло и шоколад, растопите их (например, в микроволновке) и смешайте. Остывший торт выложите на блюдо, полейте шоколадом и оставьте в холодильнике еще на 1 час.

Нежный торт «Птичье молоко» готов!