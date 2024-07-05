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Рецепт шампиньонов с сыром и чесноком: изысканная закуска на скорую руку

Предлагаем вам рецепт изысканной закуски из шампиньонов с сыром и чесноком. Отличный вариант, если на приготовление мало времени.

Рецепт шампиньонов с сыром и чесноком
© unsplash

Ингредиенты:

  • Свежие шампиньоны — 20 шт. крупных;
  • Твердый сыр — 100 г;
  • Чеснок — 2 дольки;
  • Майонез — 3 ч. л;
  • Соль, перец — по вкусу.

Шампиньоны помыть, удалить ножки. Сыр натереть на мелкой терке, чеснок пропустить через измельчитель, добавить специи и майонез, тщательно перемешать. Наполнить грибные шляпки смесью, уложить на противень, застеленный силиконовым ковриком для выпечки, начинкой вверх. Поставить в разогретую духовку и выпекать 10–15 минут на среднем огне.

  • Калорийность на 100 г: 75 ккал;
  • БЖУ: 6,81/5,1/0,42.

Время приготовления шампиньонов с сыром и чесноком — 30 минут.

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