Рецепт шампиньонов с сыром и чесноком: изысканная закуска на скорую руку
Предлагаем вам рецепт изысканной закуски из шампиньонов с сыром и чесноком. Отличный вариант, если на приготовление мало времени.
Ингредиенты:
- Свежие шампиньоны — 20 шт. крупных;
- Твердый сыр — 100 г;
- Чеснок — 2 дольки;
- Майонез — 3 ч. л;
- Соль, перец — по вкусу.
Шампиньоны помыть, удалить ножки. Сыр натереть на мелкой терке, чеснок пропустить через измельчитель, добавить специи и майонез, тщательно перемешать. Наполнить грибные шляпки смесью, уложить на противень, застеленный силиконовым ковриком для выпечки, начинкой вверх. Поставить в разогретую духовку и выпекать 10–15 минут на среднем огне.
- Калорийность на 100 г: 75 ккал;
- БЖУ: 6,81/5,1/0,42.
Время приготовления шампиньонов с сыром и чесноком — 30 минут.
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