Вкусные и нежные: готовим оладьи на рикотте к завтраку
Для субботнего завтрака отлично подойдут оладьи. Приготовьте их на рикотте, так они будут очень нежными. А добавление сладкого лимонного масла не оставит домашних равнодушными.
Ингредиенты:
Для оладий:
- 250 г рикотты
- 3 яйца
- 200 г кефира
- 125 г муки
- 1,5 ч л разрыхлителя
- щепотка соли
- 45 г сахара
Для лимонного масла:
- 115 г сливочного масла
- 30 г сахарной пудры
- 2 ч.л. лимонного сока
- 1 ч.л. лимонной цедры
Процесс приготовления:
Сначала приготовьте сладкое лимонное масло. Для этого смешайте все ингредиенты в миске и взбейте в гладкую пышную массу.
Для оладий смешайте рикотту с желтками, добавьте кефир. Просейте муку, разрыхлитель и соль в творожную смесь. Перемешайте.
В отдельной миске взбейте белки с сахаром в густую пену.
Лопаткой аккуратно вмешайте белки в тесто,
Выпекайте на сковороде, смазанной маслом минуты по 3 с каждой стороны.
Как только оладьи сняты со сковороды, смазывайте их сладким лимонным маслом и подавайте с малиной.
Фото: свободные интернет-источники