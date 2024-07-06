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Вкусные и нежные: готовим оладьи на рикотте к завтраку

Для субботнего завтрака отлично подойдут оладьи. Приготовьте их на рикотте, так они будут очень нежными. А добавление сладкого лимонного масла не оставит домашних равнодушными.

Вкусные и нежные: готовим оладьи на рикотте к завтраку
© РИА Новости

Ингредиенты:

Для оладий:

  • 250 г рикотты
  • 3 яйца
  • 200 г кефира
  • 125 г муки
  • 1,5 ч л разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 45 г сахара

Для лимонного масла:

  • 115 г сливочного масла
  • 30 г сахарной пудры
  • 2 ч.л. лимонного сока
  • 1 ч.л. лимонной цедры

Процесс приготовления:

Сначала приготовьте сладкое лимонное масло. Для этого смешайте все ингредиенты в миске и взбейте в гладкую пышную массу.

Для оладий смешайте рикотту с желтками, добавьте кефир. Просейте муку, разрыхлитель и соль в творожную смесь. Перемешайте.

В отдельной миске взбейте белки с сахаром в густую пену.

Лопаткой аккуратно вмешайте белки в тесто,

Выпекайте на сковороде, смазанной маслом минуты по 3 с каждой стороны.

Как только оладьи сняты со сковороды, смазывайте их сладким лимонным маслом и подавайте с малиной.

Фото: свободные интернет-источники

Еда