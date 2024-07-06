Вкусные и нежные: готовим оладьи на рикотте к завтраку

Для субботнего завтрака отлично подойдут оладьи. Приготовьте их на рикотте, так они будут очень нежными. А добавление сладкого лимонного масла не оставит домашних равнодушными.

Ингредиенты:

Для оладий:

250 г рикотты

3 яйца

200 г кефира

125 г муки

1,5 ч л разрыхлителя

щепотка соли

45 г сахара

Для лимонного масла:

115 г сливочного масла

30 г сахарной пудры

2 ч.л. лимонного сока

1 ч.л. лимонной цедры

Процесс приготовления:

Сначала приготовьте сладкое лимонное масло. Для этого смешайте все ингредиенты в миске и взбейте в гладкую пышную массу.

Для оладий смешайте рикотту с желтками, добавьте кефир. Просейте муку, разрыхлитель и соль в творожную смесь. Перемешайте.

В отдельной миске взбейте белки с сахаром в густую пену.

Лопаткой аккуратно вмешайте белки в тесто,

Выпекайте на сковороде, смазанной маслом минуты по 3 с каждой стороны.

Как только оладьи сняты со сковороды, смазывайте их сладким лимонным маслом и подавайте с малиной.

Фото: свободные интернет-источники