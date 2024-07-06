Какие суши не стоит заказывать, если не хотите отравиться

Самостоятельное приготовление пищи — единственный верный способ снизить вероятность недугов пищевого происхождения, вызванных бактериями, паразитами и вирусами. Об этом эксперт по безопасности пищевых продуктов Сэм Мартин рассказал в интервью HuffPost. Впрочем, это не повод полностью отказываться от любимых многими суши и роллов — главное, по словам специалиста, убедиться, что в них отсутствует самый опасный ингредиент с точки зрения вероятности пищевого отравления.

© Super.ru

Итак, чтобы не подхватить пищевую инфекцию от популярных блюд, стоит выбирать варианты без сырых морепродуктов.

«Наиболее распространенными бактериями, связанными с сырой рыбой, являются Listeria monocytogenes, вибрионы и сальмонеллы», — предупредил эксперт.



Лосось подвержен большему риску заражения паразитами, чем другие виды рыбы. Тунец также опасен при подаче в сыром виде, но в нем меньше паразитов, чем в лососе.