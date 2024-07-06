Диетолог: хумус богат растительным белком, жирами и углеводами

Хумус — полезный продукт, который летом подходит как для перекуса, так и для полноценного приема пищи. Об этом рассказала диетолог Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«Он нам подходит как на прием пищи в жару, так и получается на перекус. Потому что от него потом глюкоза более стабильная. Можно добавить льняные хлебцы с травами, помимо овощей. Хумуса много есть нельзя. Он очень калорийный», — отметила специалист. По ее словам, в этом продукте много жиров, кальция, однако нет клетчатки.



К блюду также стоит добавлять овощи или льняные травяные хлебцы, поделилась диетолог.

Ранее диетолог София Кованова посоветовала навсегда забыть про шаурму и бургеры. Она также порекомендовала заменить жареный картофель на картофель в мундире, который содержит намного меньше крахмала.