Как правильно мариновать огурцы

Не всегда есть возможность хранить заготовки в холоде, особенно если вы живете в городской квартире. Поэтому опытные хозяйки поделились рецептом хрустящих кисло-сладких маринованных огурчиков, которые хранятся при комнатной температуре и сохраняют свежесть и вкус.

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Возьмите огурцы, лук репчатый, укроп (зонтики), перец черный горошком, лавровый лист. На рассол (на 1 литр воды): столовую ложку соли без горки, две столовые ложки сахара, уксус 9% — 100 мл.

Огурцы небольшого размера промойте и залейте прохладной водой на пару часов. В это время подготовьте другие ингредиенты. Мелко нарежьте репчатый лук и зонтики укропа. Подготовьте банки объемом один литр.

На дно каждой банки выложите по одной-две столовых ложки лука и одну столовую ложку укропа. Затем плотно уложите огурцы. Добавьте в каждую банку по 10 горошин черного перца и по одному лавровому листу. Теперь можно приступать к приготовлению маринада. Залейте в кастрюлю литр воды и поставьте ее на огонь. Добавьте сахар и соль. После закипания воды влейте уксус. Кипящим маринадом залейте огурцы в банках.

Стерилизация банок с огурцами. На дно кастрюли постелите ткань, налейте теплую воду, выложите банки, прикрыв крышками. Дайте воде закипеть и простерилизуйте банки 15 минут. Выньте их, закрутите, поставьте вверх дном и оставьте до полного остывания.

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