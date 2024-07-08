Рецепт советских котлеток из студенческого лагеря

Многие помнят советские котлеты, которые готовила бабушка в детстве. Однако не всем довелось попробовать те котлеты, которые давали на предприятиях Советского Союза. Речь идет о тех самых, которые готовили в столовых в летнем студенческом лагере или на практике заводов. Вот рецепт таких котлет.

© unsplash

Возьмите 1,5 кг репчатого лука, 350 граммов черного хлеба, два куриных яйца, 100 мл молока, два килограмма говядины, панировочные сухари, перец и соль — по вкусу.

Как готовить котлеты по-советски? Для начала необходимо взять килограмм говядины из имеющихся двух. Одного килограмма хватит. Не очищайте говядину от жилок — они пригодятся для вкуса. Теперь займемся хлебом. Если он черствый, то замочите только мякиш. Со свежего хлеба достаточно срезать верхнюю корку. Хлеб должен напитаться водой, но не размокнуть слишком сильно. Пока хлеб замачивается, очистите лук.

Перекрутите говядину, лук и размоченный хлеб через мясорубку. Отправьте в фарш яйца, перец и соль. Влейте молоко и тщательно перемешайте фарш руками. Теперь раскроем секрет приготовления котлет в СССР. Фарш нужно отбить о миску или завернуть в пакет, чтобы не запачкать всё вокруг.

Отбивать его нужно не колотушкой или молотком, а швырять о дно тазика. Так нужно делать, пока не уйдет лишняя жидкость. Сформируйте котлетки: продолговатые, толщиной примерно в 1,5 сантиметра.

Разогрейте чугунную сковороду, налейте растительного масла и дайте ему нагреться. Обваливайте котлеты в панировке и отправляйте на сковороду. Они должны шкворчать. Каждая котлета на каждой стороне жарится по две-три минуты, в зависимости от силы огня. Корочка должна быть золотистой.

Ранее NEWS.ru пошагово рассказал, как приготовить идеальные оладьи. Это блюдо — сытное и в меру сладкое угощение с приятной текстурой, которое идеально подойдет на завтрак. Для его приготовления понадобятся кефир, мука, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и сода.