Нутрициолог объяснил, чем можно заменить картофель в окрошке

Врач-нутрициолог Лидия Квашнина рассказала, чем можно заменить картофель в окрошке.

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По словам специалиста, вместо него в холодный суп можно добавить нут, авокадо или сырую цветную капусту, нарезанную мелкими кубиками, передаёт сайт газет «Спорт-Экспресс».

При этом доктор подчеркнула, что при приготовлении окрошки не стоит бояться калорийности и крахмалистости картофеля.

«Запеченный или охлаждённый картофель – это отличный источник калия и резистентного крахмала, – пояснила она. – Кроме того, в овоще содержится пища для микробиоты кишечника, которая отвечает за пищеварение».



В любом случае Квашнина не рекомендует делать картофель основным ингредиентом в окрошке, так как во всём важна мера.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, какую окрошку можно есть часто.