Нутрициолог объяснил, чем можно заменить картофель в окрошке

Врач-нутрициолог объяснила, чем можно заменить картофель в окрошке
Врач-нутрициолог Лидия Квашнина рассказала, чем можно заменить картофель в окрошке.
По словам специалиста, вместо него в холодный суп можно добавить нут, авокадо или сырую цветную капусту, нарезанную мелкими кубиками, передаёт сайт газет «Спорт-Экспресс».
При этом доктор подчеркнула, что при приготовлении окрошки не стоит бояться калорийности и крахмалистости картофеля.
«Запеченный или охлаждённый картофель – это отличный источник калия и резистентного крахмала, – пояснила она. – Кроме того, в овоще содержится пища для микробиоты кишечника, которая отвечает за пищеварение».
В любом случае Квашнина не рекомендует делать картофель основным ингредиентом в окрошке, так как во всём важна мера.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, какую окрошку можно есть часто.