Рецепт намазки из селедки

Соленая и слабосоленая рыба является одним из фаворитов на столах у многих россиян. Вот еще один рецепт потрясающей закуски из сельди и плавленого сыра, которая станет отличным дополнением к любому застолью. Такую намазку можно готовить на завтрак, обед и ужин.

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Возьмите 200 граммов филе сельди, два плавленых сырка (200 г), 50 граммов моркови, столько же сливочного масла.

Уберите сырки в морозилку на 20 минут, чтобы их было легче измельчить. Отварите морковь до состояния мягкости (примерно 20–30 минут), затем остудите ее. Измельчите ножом филе сельди. Так же мелко нарежьте сырки (можете смочить нож водой для лучшего скольжения). Очистите и мелко нарежьте морковь. Смешайте все ингредиенты и уберите закуску в холодильник.

Когда она охладится, ее можно выложить на поджаренный бородинский хлеб. Блюдо готово!

Ранее NEWS.ru раскрыл рецепт вкуснейшей намазки на хлеб, которая станет отличным дополнением к завтраку. Для приготовления потребуются всего три яйца, банка тунца, плавленный сыр и пучок зеленого лука. Блюдо получается простым и экономным, а готовится оно очень быстро.