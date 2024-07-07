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Куриная лапша по-азиатски: готовим вкусный обед

Даже простой рецепт может стать шедевром, если добавить в него азиатскую нотку. Предлагаем обыграть привычную курицу и лапшу — такой обед не забудете ни вы, ни ваши близкие.

Рецепт куриной лапши по-азиатски
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Курица — 1 шт (около 1,5 кг);
  • Морковь — 2 шт;
  • Яичная лапша — 150 г;
  • Лук репчатый — 1 шт;
  • Кинза пучок;
  • Консервированное кокосовое молоко — 1 банка (400 мл);
  • Куркума и сушеный молотый имбирь — по 1/3 ч.л;
  • Соль и перец по вкусу;
  • Соевый соус для подачи.

Процесс приготовления:

  1. Курицу уложить в большую кастрюлю, залить водой так чтобы курица была полностью покрыта. Добавить щедрую щепотку соли, накрыть крышкой и варить на среднем огне около 1,5 часа. Разобрать курицу;
  2. Бульон еще немного уварить;
  3. Морковь нарезать тонкими, длинными слайдами. Лук тонкими полукольцами. Отделить листья кинзы от стеблей, стебли завязать нитками. Листья отложить до подачи готового блюда;
  4. Как только бульон увариться, влить кокосовое молоко, куркуму, имбирь, стебли кинзы, куриное мясо и лапшу. Варить около 3 минут.

Подавать с листьями кинзы и слегка приправив соевым соусом.

Еда