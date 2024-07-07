Рецепт куриной лапши по-азиатски

Даже простой рецепт может стать шедевром, если добавить в него азиатскую нотку. Предлагаем обыграть привычную курицу и лапшу — такой обед не забудете ни вы, ни ваши близкие.

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Ингредиенты:

Курица — 1 шт (около 1,5 кг);

Морковь — 2 шт;

Яичная лапша — 150 г;

Лук репчатый — 1 шт;

Кинза пучок;

Консервированное кокосовое молоко — 1 банка (400 мл);

Куркума и сушеный молотый имбирь — по 1/3 ч.л;

Соль и перец по вкусу;

Соевый соус для подачи.

Процесс приготовления:

Курицу уложить в большую кастрюлю, залить водой так чтобы курица была полностью покрыта. Добавить щедрую щепотку соли, накрыть крышкой и варить на среднем огне около 1,5 часа. Разобрать курицу; Бульон еще немного уварить; Морковь нарезать тонкими, длинными слайдами. Лук тонкими полукольцами. Отделить листья кинзы от стеблей, стебли завязать нитками. Листья отложить до подачи готового блюда; Как только бульон увариться, влить кокосовое молоко, куркуму, имбирь, стебли кинзы, куриное мясо и лапшу. Варить около 3 минут.

Подавать с листьями кинзы и слегка приправив соевым соусом.