Рецепт куриной лапши по-азиатски

Куриная лапша по-азиатски: готовим вкусный обед
Даже простой рецепт может стать шедевром, если добавить в него азиатскую нотку. Предлагаем обыграть привычную курицу и лапшу — такой обед не забудете ни вы, ни ваши близкие.
Ингредиенты:
- Курица — 1 шт (около 1,5 кг);
- Морковь — 2 шт;
- Яичная лапша — 150 г;
- Лук репчатый — 1 шт;
- Кинза пучок;
- Консервированное кокосовое молоко — 1 банка (400 мл);
- Куркума и сушеный молотый имбирь — по 1/3 ч.л;
- Соль и перец по вкусу;
- Соевый соус для подачи.
Процесс приготовления:
- Курицу уложить в большую кастрюлю, залить водой так чтобы курица была полностью покрыта. Добавить щедрую щепотку соли, накрыть крышкой и варить на среднем огне около 1,5 часа. Разобрать курицу;
- Бульон еще немного уварить;
- Морковь нарезать тонкими, длинными слайдами. Лук тонкими полукольцами. Отделить листья кинзы от стеблей, стебли завязать нитками. Листья отложить до подачи готового блюда;
- Как только бульон увариться, влить кокосовое молоко, куркуму, имбирь, стебли кинзы, куриное мясо и лапшу. Варить около 3 минут.
Подавать с листьями кинзы и слегка приправив соевым соусом.