Белые грибы: польза и вред для организма, советы по употреблению

Белые грибы, известные также как боровики, считаются одними из самых ценных и вкусных грибов, широко известных своими питательными качествами и насыщенным ароматом. Они растут в хвойных и смешанных лесах и являются объектом охоты для многих грибников. О пользе белых грибов, их составе и возможном вреде — в материале URA.RU.

Состав и питательная ценность грибов

Белый гриб является диетическим и низкокалорийным продуктом. Маринованные боровики также практически безвредны для фигуры, то же самое касается и жареных грибов. Белые грибы являются источником белка и имеют низкое содержание жиров, содержат различные аминокислоты, необходимые для синтеза белков в организме.

Польза белых грибов

Белые грибы содержат множество полезных веществ и микроэлементов. В их состав входят: белки, витамины группы B, витамин D, а также антиоксиданты, такие как витамин С и Е. Боровики содержат калий, фосфор, железо и другие минералы, необходимые для нормального функционирования организма. Диетические волокна грибов помогают пищеварению и способствуют длительному чувству насыщения.

Благодаря богатому составу, белые грибы оказывают положительное воздействие на организм человека. Они укрепляют иммунитет, снижают вес при диетическом питании, способствуют увеличению мышечной массы и улучшают работу желудочно-кишечного тракта.

Возможный вред боровиков

Белые грибы способны накапливать тяжелые металлы и радионуклиды из почвы. Также существует риск спутать белые грибы с ядовитыми двойниками, что может привести к серьезному отравлению.

Во время беременности лучше ограничить прием белых грибов из-за повышенной нагрузки на почки и печень. При гастрите, панкреатите, гепатите, язвенной болезни и других недугах желудочно-кишечного тракта белые грибы могут усугубить течение заболевания. В пожилом возрасте функции печени и почек снижены, поэтому при употреблении грибов следует ограничивать размер порций.

Как правильно употреблять в пищу белые грибы

Для безопасного употребления боровиков следует придерживаться нескольких правил:

Тщательная очистка. Грибы нужно хорошо очистить от лесного мусора и промыть;

Достаточная термообработка. Боровики следует тщательно варить или жарить, так как сырые они могут быть токсичны;

Умеренное употребление. Несмотря на питательную ценность, не стоит употреблять грибы в больших количествах.