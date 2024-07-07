Два нескучных салата, идеальных для лета

Эксперты в области питания все чаще говорят о необходимости адаптировать свой рацион к сезонности продуктов. Так, если осенью социальные сети были переполнены бесконечным количеством рецептов супов, то с наступлением лета повсюду можно увидеть оригинальные рецепты салатов. Из-за нехватки времени и идей мы часто прибегаем к одним и тем же сочетаниям продуктов и рецептам. Однако мир холодных блюд таит в себе бесконечное количество полезных и очень аппетитных блюд.

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Хрустящий салат из нута

Все ингредиенты для этого салата буквально всегда есть под рукой и, к тому же, идеально сочетаются друг с другом: вареный нут, хлеб (для приготовления гренок) и початок кукурузы, заправленные маслом, паприкой, орегано, перцем и солью и отправленные в… духовку!

Если вы не хотите включать духовку, то можете использовать фритюрницу или просто приправить нут специями и поставить на плиту вместе с покупными гренками и консервированной кукурузой. Больше нет оправдания тому, чтобы не приготовить это восхитительное блюдо!

Ингредиенты на 2 персоны:

200 г вареного нута

Хлеб для приготовления гренок

1 початок вареной кукурузы

1 помидор

1 маленький итальянский зеленый перец Фета (или любой другой сорт, который вам нравится)

Горсть оливок без косточек

Кинза

Сок лайма

Оливковое масло

Соль

Салат из дыни, прошутто, рукколы и помидоров черри

Мало что может быть вкуснее, чем сочетание дыни и ветчины? Добавьте к нему помидоры черри и рукколу, заправьте оливковым маслом и солью - получится отличное летнее вкусное сочетание.

Ингредиенты:

Ветчина прошутто

Дыня

Руккола

Помидоры черри

Оливковое масло

Соль