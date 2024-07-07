Два нескучных салата, идеальных для лета

Рецепт: 2 нескучных салата, идеальных для лета
Эксперты в области питания все чаще говорят о необходимости адаптировать свой рацион к сезонности продуктов. Так, если осенью социальные сети были переполнены бесконечным количеством рецептов супов, то с наступлением лета повсюду можно увидеть оригинальные рецепты салатов. Из-за нехватки времени и идей мы часто прибегаем к одним и тем же сочетаниям продуктов и рецептам. Однако мир холодных блюд таит в себе бесконечное количество полезных и очень аппетитных блюд.
Хрустящий салат из нута
Все ингредиенты для этого салата буквально всегда есть под рукой и, к тому же, идеально сочетаются друг с другом: вареный нут, хлеб (для приготовления гренок) и початок кукурузы, заправленные маслом, паприкой, орегано, перцем и солью и отправленные в… духовку!
Если вы не хотите включать духовку, то можете использовать фритюрницу или просто приправить нут специями и поставить на плиту вместе с покупными гренками и консервированной кукурузой. Больше нет оправдания тому, чтобы не приготовить это восхитительное блюдо!
Ингредиенты на 2 персоны:
200 г вареного нута
Хлеб для приготовления гренок
1 початок вареной кукурузы
1 помидор
1 маленький итальянский зеленый перец Фета (или любой другой сорт, который вам нравится)
Горсть оливок без косточек
Кинза
Сок лайма
Оливковое масло
Соль
Салат из дыни, прошутто, рукколы и помидоров черри
Мало что может быть вкуснее, чем сочетание дыни и ветчины? Добавьте к нему помидоры черри и рукколу, заправьте оливковым маслом и солью - получится отличное летнее вкусное сочетание.
Ингредиенты:
Ветчина прошутто
Дыня
Руккола
Помидоры черри
Оливковое масло
Соль