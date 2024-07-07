В жару самое то! Четыре рецепта домашнего мороженого
Кратковременная прохлада сменится жарой, которая прекрасно сочетается с мороженым. Предлагаем приготовить этот десерт самостоятельно, это просто и вкусно!
Клубнично-шоколадное мороженое
Ингредиенты:
- Клубника — 300 г;
- Сливки 33% — 300 мл;
- Сгущенное молоко — 250 г;
- Какао-порошок — 3 ст. л;
- Темный шоколад — 30 г;
- Соль -— щепотка.
Процесс приготовления:
- Клубнику измельчите блендером в пюре. Перелейте его в кастрюлю и варите на небольшом огне 4–5 минут до загустения, полностью остудите;
- Охлаждённые сливки взбейте миксером в густую пену. Добавьте сгущённое молоко, какао и клубничное пюре, ещё раз взбейте;
- Шоколад мелко порубите и добавьте к остальным ингредиентам вместе с солью, перемешайте;
- Выложите массу в контейнер, закройте крышкой. Уберите в морозильник на 6–8 часов.
Клубничное мороженое со сгущенкой
Ингредиенты:
- Замороженная клубника — 250 г;
- Сгущеное молоко — 140 мл;
- Лимонный сок — 30 мл.
Процесс приготовления:
- Выложите в чашу комбайна или блендера клубнику. Влейте лимонный сок. Измельчайте в течение 30 секунд;
- Добавьте сгущённое молоко и снова включите комбайн. Должна получиться однородная масса;
- Переложите её в миску или контейнер. Накройте пищевой плёнкой в контакт. Уберите в морозилку примерно на 1 час;
- Перед подачей подержите мороженое при комнатной температуре 10–15 минут.
Абрикосовое мороженое
Ингредиенты:
- Абрикосы без косточки —300 г;
- Сливки 33% — 200 г (можно заменить творогом).
Процесс приготовления:
- Абрикосы сложить в высокую, удобную для пюрирования блендером посуду. Измельчить до однородной массы;
- Добавить сливки и взбить блендером все вместе. Можете добавить граммов 50 сахарной пудры, если абрикосы не очень сладкие;
- Разлить по формочкам, заморозить. Можно заменить сливки на пастообразный творог.
Кофейное мороженое
Ингредиенты:
- Сливки 35% — 240 г;
- Сгущенка — 200 г;
- Ваниль — щепотка;
- Растворимый кофе — 1 ст.л.
Процесс приготовления:
- Отдельно взбить сливки;
- Растворить кофе в 1 ст.л. воды и взбить с ванилью и сгущенкой;
- Смешать аккуратно две смеси;
- По желанию добавить печенье, рубленый шоколад, орехи;
- Отправить мороженое морозилку минимум на 5 часов.