$88.13+0.0195.57+0.59
Почта

В жару самое то! Четыре рецепта домашнего мороженого

Кратковременная прохлада сменится жарой, которая прекрасно сочетается с мороженым. Предлагаем приготовить этот десерт самостоятельно, это просто и вкусно!

Четыре рецепта домашнего мороженого
© Eva.ru

Клубнично-шоколадное мороженое

Ингредиенты:

  • Клубника — 300 г;
  • Сливки 33% — 300 мл;
  • Сгущенное молоко — 250 г;
  • Какао-порошок — 3 ст. л;
  • Темный шоколад — 30 г;
  • Соль -— щепотка.

Процесс приготовления:

  1. Клубнику измельчите блендером в пюре. Перелейте его в кастрюлю и варите на небольшом огне 4–5 минут до загустения, полностью остудите;
  2. Охлаждённые сливки взбейте миксером в густую пену. Добавьте сгущённое молоко, какао и клубничное пюре, ещё раз взбейте;
  3. Шоколад мелко порубите и добавьте к остальным ингредиентам вместе с солью, перемешайте;
  4. Выложите массу в контейнер, закройте крышкой. Уберите в морозильник на 6–8 часов.

Клубничное мороженое со сгущенкой

Ингредиенты:

  • Замороженная клубника — 250 г;
  • Сгущеное молоко — 140 мл;
  • Лимонный сок — 30 мл.

Процесс приготовления:

  1. Выложите в чашу комбайна или блендера клубнику. Влейте лимонный сок. Измельчайте в течение 30 секунд;
  2. Добавьте сгущённое молоко и снова включите комбайн. Должна получиться однородная масса;
  3. Переложите её в миску или контейнер. Накройте пищевой плёнкой в контакт. Уберите в морозилку примерно на 1 час;
  4. Перед подачей подержите мороженое при комнатной температуре 10–15 минут.

Абрикосовое мороженое

Ингредиенты:

  • Абрикосы без косточки —300 г;
  • Сливки 33% — 200 г (можно заменить творогом).

Процесс приготовления:

  1. Абрикосы сложить в высокую, удобную для пюрирования блендером посуду. Измельчить до однородной массы;
  2. Добавить сливки и взбить блендером все вместе. Можете добавить граммов 50 сахарной пудры, если абрикосы не очень сладкие;
  3. Разлить по формочкам, заморозить. Можно заменить сливки на пастообразный творог.

Кофейное мороженое

Ингредиенты:

  • Сливки 35% — 240 г;
  • Сгущенка — 200 г;
  • Ваниль — щепотка;
  • Растворимый кофе — 1 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Отдельно взбить сливки;
  2. Растворить кофе в 1 ст.л. воды и взбить с ванилью и сгущенкой;
  3. Смешать аккуратно две смеси;
  4. По желанию добавить печенье, рубленый шоколад, орехи;
  5. Отправить мороженое морозилку минимум на 5 часов.
Еда