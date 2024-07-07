Четыре рецепта домашнего мороженого

Кратковременная прохлада сменится жарой, которая прекрасно сочетается с мороженым. Предлагаем приготовить этот десерт самостоятельно, это просто и вкусно!

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Клубнично-шоколадное мороженое

Ингредиенты:

Клубника — 300 г;

Сливки 33% — 300 мл;

Сгущенное молоко — 250 г;

Какао-порошок — 3 ст. л;

Темный шоколад — 30 г;

Соль -— щепотка.

Процесс приготовления:

Клубнику измельчите блендером в пюре. Перелейте его в кастрюлю и варите на небольшом огне 4–5 минут до загустения, полностью остудите; Охлаждённые сливки взбейте миксером в густую пену. Добавьте сгущённое молоко, какао и клубничное пюре, ещё раз взбейте; Шоколад мелко порубите и добавьте к остальным ингредиентам вместе с солью, перемешайте; Выложите массу в контейнер, закройте крышкой. Уберите в морозильник на 6–8 часов.

Клубничное мороженое со сгущенкой

Ингредиенты:

Замороженная клубника — 250 г;

Сгущеное молоко — 140 мл;

Лимонный сок — 30 мл.

Процесс приготовления:

Выложите в чашу комбайна или блендера клубнику. Влейте лимонный сок. Измельчайте в течение 30 секунд; Добавьте сгущённое молоко и снова включите комбайн. Должна получиться однородная масса; Переложите её в миску или контейнер. Накройте пищевой плёнкой в контакт. Уберите в морозилку примерно на 1 час; Перед подачей подержите мороженое при комнатной температуре 10–15 минут.

Абрикосовое мороженое

Ингредиенты:

Абрикосы без косточки —300 г;

Сливки 33% — 200 г (можно заменить творогом).

Процесс приготовления:

Абрикосы сложить в высокую, удобную для пюрирования блендером посуду. Измельчить до однородной массы; Добавить сливки и взбить блендером все вместе. Можете добавить граммов 50 сахарной пудры, если абрикосы не очень сладкие; Разлить по формочкам, заморозить. Можно заменить сливки на пастообразный творог.

Кофейное мороженое

Ингредиенты:

Сливки 35% — 240 г;

Сгущенка — 200 г;

Ваниль — щепотка;

Растворимый кофе — 1 ст.л.

Процесс приготовления: