Эксперт рассказал, какие арбузы и дыни можно покупать в июле

Покупать арбузы и дыни в июле можно, но нужно соблюдать определенные правила, рассказал фермер Денис Востряков MK.RU.

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Он советует покупать бахчевые только у легальных продавцов, которые имеют все необходимые документы.

Во-вторых, нужно смотреть на размер плодов, отдавая предпочтение не самым большим арбузам и дыням. Корка у арбуза должна быть гладкой, яркой, глянцевой, без бугров. Признак спелости дыни - четкая сеточка.

Заключительный этап проверки - анализ цвета семечек арбуза. Они должны быть черными или темно-коричневыми. Мякоть - естественного красного цвета и ароматная.