Инфекционист рассказал, как долго варить яйца, чтобы нейтрализовать сальмонеллу

Иммунитет к большей части бактерий приобретается в детстве.

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Санитарный контроль предотвращает появление заражённых продуктов в продаже.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров.

«Насколько мне известно, все яйца должны проходить определённый санитарный контроль. Заражённые сальмонеллой яйца в магазинах официально не фигурируют. Потому что это очень легко ловится, это несложный анализ. Вся беда в том, что курицы могут спокойно совершенно быть носителями сальмонеллы, при этом клинически курица будет абсолютно здоровой внешне. Никак на ней это носительство сальмонеллы проявляться не будет. Вот в чём хитрость. Тем не менее, учитывая вот эту ситуацию, всегда во всех общепитах яйца могут вам подаваться только хорошо проваренными. По ГОСТУ существующему, яйцо должно вариться в кипятке не менее десяти минут. Это гарантированно убьёт сальмонеллу и на поверхности, и внутри яйца. Большая часть взрослого населения к этим сальмонеллам выработала иммунитет, ещё в детстве, поверьте мне. Хотя бы раз, скорее всего, пропоносило. А вот эти дети наелись какого-то плохо кулинарно-обработанного салата, явно с куриными яйцами, тут все очень просто».



Ранее в Бурятии зафиксировали массовое отравление у посетителей кафе в Гусиноозерске. У 75 человек подтвердился сальмонеллёз, об этом 7 июля сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.