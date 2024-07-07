Рецепт клубничного варенья

Клубничное варенье — это вкус, знакомый с детства. В сезон созревания клубники почти все задумываются о варенье, которое можно приготовить на зиму.

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Качество варенья зависит от ягод: они должны быть целыми, без вмятин, желательно одного размера и сухими (ягоды с бочками лучше всего подходят для компотов и киселей).

Готовьте варенье по этому рецепту, оно получится с первого раза и понравится всей семье. Возьмите килограмм клубники, 1,2 килограмма сахара.

Переберите ягоды, уберите плодоножки и тщательно промойте клубнику под проточной водой. Переложите ягоды в глубокую кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте на 12 часов, чтобы сахар растворился, а ягоды дали сок.

Поставьте кастрюлю с ягодами и сахаром на медленный огонь. Дайте сиропу закипеть и снимите появившуюся пену. Варенье должно томиться около 40 минут.

После этого сразу перелейте варенье в банки, закройте и переверните крышками вниз, накройте пледом и оставьте на ночь. Храните варенье в темном месте.

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