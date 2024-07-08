Простой рецепт гречки с грибами и овощами

Сочетание грибов и гречки является старинным рецептом, который был популярен даже среди российских царей. В те времена гречневая каша была основой русской кухни. Ее ели и богатые, и бедные люди, а выбор добавок к крупе зависел от финансового положения. Вот рецепт вкуснейшей гречки.

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Возьмите 150 граммов гречки, 500 граммов шампиньонов, одну морковь, одну луковицу, пучок зелени, 160 мл сливок (жирностью не менее 20 %), три столовых ложки сливочного масла, чайную ложку муки, два грамма соли, щепотку перца.

Промойте гречку, всыпьте ее в кастрюлю и залейте двумя стаканами воды, посолите. После закипания варите крупу под закрытой крышкой примерно 15 минут.

Промойте грибы, морковь и лук, очистите их. Морковь и луковицу нарежьте мелкими кубиками, добавьте побольше сливочного масла и пассируйте. Грибы нарежьте как можно мельче, выложите к овощам и жарьте до золотистого цвета.

Добавьте соль, перец, муку и залейте сливками. Потушите пару минут и добавьте мелко нарезанную зелень. В глубокую миску выложите сначала соус, а затем гречку и повторите слои. Блюдо готово!

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