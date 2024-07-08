Польза для сердца: 5 продуктов, богатых калием

Калий — один из важнейших элементов, необходимых для здоровья сердца и сосудов. Продукты, в которых в большом количестве содержится калий, рекомендуют употреблять тем, кто имеет наиболее высокую предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы: пожилым людям, спортсменам, танцовщикам, людям, перенёсшим операции на сердце.

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В каких продуктах он содержится в наибольшем количестве? Разберёмся.

Курага

Регулярное употребление в пищу сушёного абрикоса способствует укреплению сердечной мышцы. Кроме того, в кураге содержатся витамины группы B и кальций. Кстати, последний препятствует вымыванию калия из организма.

Фисташки

Эти вкусные орешки содержат более тысячи мг калия на 100 г. Но необходимо помнить о том, что для извлечения максимальной пользы из этого продукта, следует употреблять его не жареным, без соли и прочих добавок. Не нужно съедать много фисташек в день, достаточно небольшой горсти в примерно 10 штук. Разумеется, если у вас нет аллергии на орехи.

Бананы

Пожалуй, самый известный продукт, содержащий в себе калий. Регулярное употребление этих фруктов (при отсутствии ожирения и сахарного диабета — эти заболевания являются прямыми противопоказаниями к включению бананов в меню) способствует укреплению сердечной мышцы. Бананы помогут нормализовать сердцебиение укрепить стенки сосудов сердца. К тому же, они являются натуральным антидепрессантом, эффективно поднимают настроение, что само по себе улучшает состояние сердца.

Молодой картофель

Как правило, его едят вместе с кожурой. Именно в ней содержится калий — более 500 г. на 100 г. продукта. В идеале картофель стоит есть без масла, слегка отваренным или запечённым в духовке — так полезные свойства корнеплода проявятся ярче всего.

Зелень

Речь идёт о петрушке, укропе, всех видах листового салата. Каждый из вышеперечисленных продуктов содержит в себе более 500 мг калия на 100 г. Это не означает, что вам придётся есть килограммы зелени, для того чтобы укрепить здоровье. Достаточно просто добавлять её в салаты или украшать ею (как свежей, так и сушёной) готовые блюда.