Эксперты назвали смузи, которые улучшают внешность

Отличной альтернативой сокам в жаркую погоду могут быть смузи. Такой напиток не только полезен, но и улучшает внешность.

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Смесь из овощей и зелени может улучшить состояние кожи и волос. Для профилактики отлично подойдет напиток из имбиря, лимона и моркови. Кроме того, микс из огурца, лимона, яблок и сельдерея станет отличным перекусом, поскольку в таком смузи содержится много антиоксидантов и витамина C. Эти элементы способствуют снижению воспалений и обеспечивают гладкость кожи. Для улучшения природного сияния кожи можно приготовить напиток из свеклы, огурца и граната. Такой микс поможет активизировать кровоснабжение и предотвратить повреждение клеток кожи, передает газета «Известия».

Доктор медицинских наук Михаил Голубев назвал рецепт напитка, который поможет эффективно худеть.

Российские и зарубежные диетологи сообщили, что с помощью правильно подобранного рациона можно значительно улучшить свою внешность. По мнению специалистов, нужно обязательно есть четыре продукта, чтобы сохранить молодость и красоту.