Сомелье раскрыл принцип производства алкоголя

Белоруссия, как и многие другие страны, импортирует вина из других государств, заявил в беседе с «360» член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко. По его словам, алкоголь привозят в республику и разливают в местные бутылки, присваивая им местную маркировку. Ранее председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что экспорт белорусских вин в Россию будет не чем иным, как восстановлением канала сбыта на отечественном рынке «шмурдяка».

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"Это вино произвели в других странах, Молдавии, возможно, Чили, Аргентине или ЮАР, и привезли в Белоруссию в цистернах", — перечислил Руденко.



По словам сомелье, такой принцип производства алкоголя используется во всем мире. Так, в Великобритании четверть спиртных напитков бутилируют в островном государстве. Аналогичная ситуация наблюдается в таких странах, как Нидерланды и Бельгия.

В свою очередь председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил, что не стоит все подряд называть некрасивыми словами.

"Просто если продукция низкого качества, то можно ее ругать, но если она соответствует своим ценовым требованиям, то она должна называться так, как написано на этикетке", — подчеркнул он.



Два российских алкогольных дистрибьютора ранее стали привозить в страну вина из Белоруссии, которые схожи с поставками из Европы. Согласно имеющимся данным, алкоголь похож на продукт от итальянской винодельни Villa degli Olmi или испанских Garcia Carrion и DCOOP.