Диетолог рассказал о модном напитке «кокосовый кефир»

Никогда не слышали об этом напитке? Возможно, у вас нет TikTok. Инфлюенсеры со всего мира расхваливают новинку, которая, к слову добралась и до полок отечественных магазинов, хотя найти напиток в продаже все еще непросто. По словам экспертов, так называемый кокосовый кефир обладает теми же полезными свойствами, что и традиционный, но при этом полностью не содержит молока, что может быть актуально для веганов, аллергиков и людей с непереносимостью лактозы.

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«Любой вид кефира, будь то молочный или кокосовый, готовится из кефирных зерен — это гранулы, состоящие из бактерий и дрожжей, которые внешне напоминают напоминают цветную капусту — по крайней мере если посмотреть на них под микроскопом», — рассказал в интервью Self диетолог Райан Гейгер.



В результате брожения бактерии размножаются и получается кефир, в данном случае из кокосового молока. Пока напиток остается экзотикой, единого стандарта не существует, а потому в упаковках от разных производителей могут оказаться абсолютно разные напитки. Исследований о пользе кокосового кефира пока нет, но эксперты сходятся во мнении, что он может стать частью здорового рациона, если придется вам по вкусу.