В Казани пройдет гастрофестиваль

В эти выходные, 13 и 14 июля, пройдет гастрофестиваль «Вкусная Казань». Будет 111 участников — не только местные рестораны и кафе, но и гастропроекты из других городов.

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Звездными гостями станут московские шефы Григорий Мосин и Глеб Левицкий.

Программа

Концепцией этого года стал «семейный пикник». Перед центральной сценой разложат пледы, мягкие пуфы, столы и лежаки. Еще будет детская гастрономическая зона с аттракционами, химическими опытами, мастер-классом по созданию сырной картины и мини-дискотекой.

Сотрудники консульства Китая расскажут о приготовлении традиционных китайских блюд, а представители консульства Туркменистана покажут мастер-класс по приготовлению плова. Аутентичные блюда можно будет попробовать и в традиционной киргизской юрте.

«В этом году мы постарались максимально разнообразить меню фестиваля. Посетители смогут попробовать курицу по-сычуаньски, лапшу из корня папоротника, чуррос, средиземноморских улиток, аргентинских креветок, корейский рамен, ферментированные лимонады и многое другое», — рассказала Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма.



В зоне лектория будут говорить о здоровом питании, секретах фуд-фотографии, сервировке праздничного стола и нутрициологии.

В субботу на сцене выступит рок-группа Gauga, а в воскресенье — кавер-группа «Тик-Так».

Завершатся фестивальные дни уютными киновечерами: в субботу — «Бери да помни» плюс творческая встреча со сценаристом и актерами фильма, в воскресенье — «Сумбуль» плюс встреча с директором картины и актрисой Рамзией Закирзяновой.

Где и когда