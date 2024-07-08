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Холодные супы: топ-3 для жаркого июля

Жара текущим летом стоит просто невыносимая и желания есть горячие блюда в дневное время почти нет. Выход лишь один — готовить холодные супы. Ну, а мы делимся тремя простыми рецептами.

Холодные супы: топ-3 для жаркого июля
© Global Look Press

Крем-суп из кабачков

Ингредиенты:

  • Цукини или обычные кабачки — 700 г.
  • Лук — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Овощной бульон — 1 л.
  • Сливки — 33% — 100 мл.
  • Соль, перец, итальянские травы — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Кабачки нарежьте кусочками среднего размера, лук — четвертинками колец. Чеснок измельчите ножом.
  2. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости и легкой румяности. Закиньте чеснок и помешивайте ещё полминуты-минуту.
  3. Добавьте кабачки и готовьте все вместе еще 4–5 минут.
  4. Залейте овощи горячим бульоном. Добавьте итальянские травы, соль и перец. Доведите до кипения и варите на умеренном огне примерно 15 минут.
  5. Снимите суп с огня и взбейте погружным блендером вместе с теплыми сливками. Охлаждайте полтора-два часа.

Испанский традиционный гаспачо

Ингредиенты:

  • Помидор — 7 шт.
  • Небольшой сладкий перец — 1 шт.
  • Лук — 1/2 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — по вкусу
  • Красный винный уксус — 1 ч. л.
  • Оливковое масло — 60 мл.

Процесс приготовления:

  1. Помидоры нарежьте крупными кусочками, а перец, лук и очищенный огурец — более мелкими. Порубите чеснок на половинки или четвертинки.
  2. Сложите все в чашу блендера и взбейте на высокой скорости, чтобы получилось пюре.
  3. Добавьте соль с уксусом и, продолжая взбивать, вливайте масло.
  4. Оставьте гаспачо в холодильнике на 1–2 часа, чтобы суп стал очень холодным. Перед подачей перемешайте.

Гужа по-узбекски

Ингредиенты:

  • Кукуруза или пшеница — 300 г.
  • Вода — 2 л.
  • Жирный кефир — 300 мл.
  • Зеленый базилик — 0.5 пучка
  • Укроп — 0.5 пучка
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Мелкую белую кукурузу промыть и замочить в холодной воде на 3-4 часа.
  2. После этого отварить ее в течении 1 часа.
  3. Кефир развести водой до полного растворения, посолить, поперчить по вкусу.
  4. Залить крупу получившейся смесью, добавить мелко нарезанный базилик и укроп, хорошо перемешать.
  5. Охладить пару часов в холодильнике и можно подавать к столу.
Еда