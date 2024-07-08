Холодные супы: топ-3 для жаркого июля

Жара текущим летом стоит просто невыносимая и желания есть горячие блюда в дневное время почти нет. Выход лишь один — готовить холодные супы. Ну, а мы делимся тремя простыми рецептами.

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Крем-суп из кабачков

Ингредиенты:

Цукини или обычные кабачки — 700 г.

Лук — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 2 ст. л.

Овощной бульон — 1 л.

Сливки — 33% — 100 мл.

Соль, перец, итальянские травы — по вкусу

Процесс приготовления:

Кабачки нарежьте кусочками среднего размера, лук — четвертинками колец. Чеснок измельчите ножом. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости и легкой румяности. Закиньте чеснок и помешивайте ещё полминуты-минуту. Добавьте кабачки и готовьте все вместе еще 4–5 минут. Залейте овощи горячим бульоном. Добавьте итальянские травы, соль и перец. Доведите до кипения и варите на умеренном огне примерно 15 минут. Снимите суп с огня и взбейте погружным блендером вместе с теплыми сливками. Охлаждайте полтора-два часа.

Испанский традиционный гаспачо

Ингредиенты:

Помидор — 7 шт.

Небольшой сладкий перец — 1 шт.

Лук — 1/2 шт.

Огурец — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Соль — по вкусу

Красный винный уксус — 1 ч. л.

Оливковое масло — 60 мл.

Процесс приготовления:

Помидоры нарежьте крупными кусочками, а перец, лук и очищенный огурец — более мелкими. Порубите чеснок на половинки или четвертинки. Сложите все в чашу блендера и взбейте на высокой скорости, чтобы получилось пюре. Добавьте соль с уксусом и, продолжая взбивать, вливайте масло. Оставьте гаспачо в холодильнике на 1–2 часа, чтобы суп стал очень холодным. Перед подачей перемешайте.

Гужа по-узбекски

Ингредиенты:

Кукуруза или пшеница — 300 г.

Вода — 2 л.

Жирный кефир — 300 мл.

Зеленый базилик — 0.5 пучка

Укроп — 0.5 пучка

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления: