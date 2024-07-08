Холодные супы: топ-3 для жаркого июля
Жара текущим летом стоит просто невыносимая и желания есть горячие блюда в дневное время почти нет. Выход лишь один — готовить холодные супы. Ну, а мы делимся тремя простыми рецептами.
Крем-суп из кабачков
Ингредиенты:
- Цукини или обычные кабачки — 700 г.
- Лук — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Овощной бульон — 1 л.
- Сливки — 33% — 100 мл.
- Соль, перец, итальянские травы — по вкусу
Процесс приготовления:
- Кабачки нарежьте кусочками среднего размера, лук — четвертинками колец. Чеснок измельчите ножом.
- В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости и легкой румяности. Закиньте чеснок и помешивайте ещё полминуты-минуту.
- Добавьте кабачки и готовьте все вместе еще 4–5 минут.
- Залейте овощи горячим бульоном. Добавьте итальянские травы, соль и перец. Доведите до кипения и варите на умеренном огне примерно 15 минут.
- Снимите суп с огня и взбейте погружным блендером вместе с теплыми сливками. Охлаждайте полтора-два часа.
Испанский традиционный гаспачо
Ингредиенты:
- Помидор — 7 шт.
- Небольшой сладкий перец — 1 шт.
- Лук — 1/2 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль — по вкусу
- Красный винный уксус — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 60 мл.
Процесс приготовления:
- Помидоры нарежьте крупными кусочками, а перец, лук и очищенный огурец — более мелкими. Порубите чеснок на половинки или четвертинки.
- Сложите все в чашу блендера и взбейте на высокой скорости, чтобы получилось пюре.
- Добавьте соль с уксусом и, продолжая взбивать, вливайте масло.
- Оставьте гаспачо в холодильнике на 1–2 часа, чтобы суп стал очень холодным. Перед подачей перемешайте.
Гужа по-узбекски
Ингредиенты:
- Кукуруза или пшеница — 300 г.
- Вода — 2 л.
- Жирный кефир — 300 мл.
- Зеленый базилик — 0.5 пучка
- Укроп — 0.5 пучка
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Мелкую белую кукурузу промыть и замочить в холодной воде на 3-4 часа.
- После этого отварить ее в течении 1 часа.
- Кефир развести водой до полного растворения, посолить, поперчить по вкусу.
- Залить крупу получившейся смесью, добавить мелко нарезанный базилик и укроп, хорошо перемешать.
- Охладить пару часов в холодильнике и можно подавать к столу.