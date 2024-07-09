Рецепт необычного супа без мяса с тыквой

Многие привыкли к таким стандартным супам, как борщ или гороховый. Однако можно приготовить вкуснейший суп без добавления мяса. Готовится быстро, а получается очень вкусно.

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Возьмите небольшую тыкву, две картофелины, одну морковь, одну луковицу, одну свеклу, чайную ложку соли, 60–80 граммов сливочного масла, две столовые ложки оливкового масла, треть лимона и столовую ложку сахара.

Мякоть тыквы измельчите ножом и пропассеруйте на оливковом масле до мягкой консистенции. При необходимости подливайте воду. Картофель и морковь отварите в кожуре. Тыкву можно поставить на кастрюлю, в которой варятся овощи, чтобы она внутри пропарилась.

Лук мелко порежьте и пассеруйте на оливковом масле до золотистости. Свеклу отварите, нарежьте кубиками и обжарьте на сливочном масле, добавив соль и лимонный сок. Добавьте сахар, когда влага испарится. Продолжайте обжаривать. Свекла должна карамелизоваться.

Тыкву охладите. Морковь и картофель измельчите и добавьте к мякоти тыквы, посолите и добавьте специи по вкусу, а также лук. Взбейте все блендером до кремовой консистенции. При необходимости можно подлить бульон от овощей. Блюдо готово!

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