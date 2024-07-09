Слабосоленая семга в домашних условиях: лучшие рецепты. Как самостоятельно засолить красную рыбу
Малосольная семга — полезная популярная закуска, стоимость которой можно снизить, если засолить рыбу самому. В домашних условиях проще проконтролировать и качество рыбы, и состав консервантов. «Лента.ру» вместе с шеф-поварами собрала лучшие рецепты для самостоятельной засолки семги.
Как выбрать семгу для засолки
Первое, на что нужно обратить внимание, — качество рыбы.
«Если мы используем свежую рыбу, то после засолки при нарезании у нас получится тонкий и красивый ломтик. Размороженную рыбу тоже можно использовать, но тогда при нарезке плоть будет рваться, и ломтик получится не таким привлекательным», — пояснил «Ленте.ру» шеф-повар медиаплатформы о еде Food.ru Сергей Кузнецов.
Специалист назвал особые критерии, по которым можно определить свежесть семги:
- На тушке рыбы не должно быть травм и кровоподтеков;
- Если берете филе, выбирайте упругие куски, они не должны расслаиваться на волокна;
- Чешуя должна быть скользкой, без неприятного запаха;
- Глаза рыбы — выпуклые, не мутные и без кровоподтеков;
- Жабры — ало-красные, без желтизны. Если жабр нет, на их месте не должно быть кровоподтеков.
Как правильно разделать семгу в домашних условиях
Можно попросить разделать семгу в рыбной лавке. Если такой услуги там нет, это нетрудно сделать и дома, соблюдая особые правила. Сергей Веревкин, бренд-шеф PizzaSushiWok рассказал, что нужно сделать:
- В первую очередь нужно удалить голову, затем разделить рыбу вдоль по хребту, чтобы получилось два филе;
- В процессе удаляем кости пинцетом, а плавники — ножницами. Нормально, если кости удаляются с усилием, это еще один признак того, что рыба свежая;
- Старайтесь держать рыбу за хвост и бережно перекладывать филе, так как из-за большой большой жирности рыбы волокна легко распадаются, а это может затруднить нарезку.
Простые и вкусные рецепты для засолки красной рыбы в домашних условиях
Самый простой классический вариант
Классика жанра — это соль и сахар.
Ингредиенты:
- Филе семги на коже — один килограмм;
- Соль — две столовые ложки;
- Сахар — одна столовая ложка;
- По желанию и по вкусу можно добавить лавровый лист и черный перец — горошком или молотый.
Приготовление:
- Натереть филе рыбы посолочной смесью со всех сторон;
- Выложить рыбу в контейнер кожей вниз, закрыть крышкой или пищевой пленкой;
- Поставить в холодильник на 10-16 часов.
Пряная смесь с тростниковым сахаром
Сергей Кузнецов предложил способ засолки с тростниковым сахаром и пряностями:
Ингредиенты:
- Филе семги на коже (или любых других лососевых) — 0,9-1,2 килограмма;
- Морская соль крупная — 60 граммов;
- Тростниковый сахар — 30 граммов;
- Семена кориандра — 1/3 чайной ложки;
- Семена аниса — 1/3 чайной ложки;
- Тимьян сушеный — 1/4 чайной ложки;
- Цедра лимона — 1/3 чайной ложки;
- Душистый перец —1/3 чайной ложки;
- Розовый перец — 1/3 чайной ложки.
Приготовление:
- Перетрите в ступке или кофемолке все специи с солью и сахаром;
- Филе оставьте на коже, а все кости удалите (можно использовать специальные щипцы);
- Просушите филе бумажным полотенцем со всех сторон;
- Обильно посыпьте подготовленную рыбу смесью пряностей и хорошо разотрите. Излишки стряхните салфеткой;
- На дно лотка или противня выстелите два слоя бумажных полотенец. Выложите филе кожицей вниз, а затем уберите в холодильник на 10-16 часов. В процессе хранения рыба выделит тузлук — естественную жидкость, которая выходит из рыбы под воздействием соли. Его можно слить либо убрать при помощи бумажных полотенец;
- Проверьте, что филе впитало в себя достаточно соли: толстая часть куска должна стать упругой;
- Промойте филе под проточной водой со всех сторон, чтобы избавиться от излишков соли. Затем снова обсушите рыбу салфетками и приступайте к нарезке;
- Чтобы получить тонкие и аккуратные ломтики, рекомендуется использовать гибкий филейный нож.
С коньяком и укропом
Если планируется, что семга будет закуской исключительно для взрослых, можно попробовать засолить ее по рецепту бренд-шефа PizzaSushiWok Сергея Веревкина — с коньяком и зеленью.
Ингредиенты:
- Тушка семги — шесть-семь килограммов;
- Соль — один килограмм;
- Сахар — 300 граммов;
- Зернистая горчица — одна столовая ложка;
- Коньяк — 50 граммов;
- Цедра одного лимона.
Приготовление:
- Рыбу необходимо разделать, чтобы получить филе на коже;
- Смешать посолочную смесь из всех ингредиентов, натереть ей рыбу со всех сторон;
- Переложить рыбу в контейнер кожей вниз, сверху ровным слоем распределить оставшуюся смесь;
- Поставить в холодильник на 12 часов;
- Рыбу промыть холодной водой, чтобы убрать лишнюю соль, просушить бумажным полотенцем;
- Обернуть пищевой пленкой и вернуть в холодильник еще на пять-шесть часов.
Как долго хранится малосольная семга
Если температура в холодильнике около четырех-пяти градусов, а рыба использовалась свежая, охлажденная, в слабосоленом виде она будет храниться не меньше шести дней.
Важный момент, который влияет на сроки хранения: то, как именно была обработана рыба.
«Если вы перед разделкой наденете перчатки, сроки хранения увеличатся. Если же рыба обрабатывается голыми руками, срок ее хранения сокращается. Из-за взаимодействия с микробами на руках человека рыба портится быстрее», — Сергей Кузнецов, шеф-повар медиаплатформы о еде Food.ru.
Также необходимо следить за временем, которое занимает засолка, — чем дольше процесс, тем меньше рыба будет храниться.
При правильной засолке рыба хранится 6-8 дней в холодильнике в герметичном боксе.
Можно ли замораживать малосольную семгу
Сергей Кузнецов посоветовал не замораживать засоленную рыбу, поскольку тогда она поменяет текстуру — станет более водянистой и рыхлой за счет образования кристаллов, и из-за этого будет рваться при нарезке. Кузнецов рекомендовал покупать небольшие куски рыбы, засаливать и сразу есть.
Сергей Веревкин уточнил, что замораживать семгу все же можно, особенно, если засолено было много рыбы. Но дефростировать, то есть размораживать, семгу нужно не при комнатной температуре, а в холодильнике.
«Если вы не съели закуску в течение пяти суток, советую убрать ее в морозильную камеру. Хранить рыбу нужно в отдельном отсеке холодильника, предварительно упаковав для исключения посторонних запахов», — поcоветовал собеседник «Ленты.ру».