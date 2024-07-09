Рецепт домашнего зефира из кислых яблок

Готовим домашний зефир из кислых яблок: очень вкусно
Зефир — тающее во рту лакомство, которое идеально дополнит чаепитие. Рассказываем, как приготовить домашний зефир из яблочного пюре.
Ингредиенты
- Кислые зеленые яблоки — 3 шт;
- Яйца — 2 шт;
- Белый сахар — 270 г;
- Ванильный сахар — 10 г;
- Агар-агар — 10 г.
Способ приготовления
Включите духовку на 180 градусов. Пока она разогревается, очистите яблоки, нарежьте четвертинками и удалите сердцевины. Запекайте полчаса. После остывания измельчите в блендере.
Выложите измельченные яблоки в сотейник. Соедините с агар-агаром, 200 г белого сахара, ванильным сахаром. Залейте смесь 100 мл горячей воды, перемешайте, вскипятите и готовьте еще три-четыре минуты.
Разбейте яйца, отделите белки от желтков. Перелейте белки в отдельную емкость, взбейте с остатками сахара до плотной консистенции. Соедините, взбивая, крем и горячее пюре и взбивайте еще пять минут.
Используя кондитерский мешок, сформируйте зефирки на противне, застеленном пергаментом. Можно использовать и ложку, но тогда зефир будет менее красивым. Оставьте лакомство сохнуть минимум на 12 часов.
Домашний зефир готов! При желании посыпьте сахарной пудрой.
- Время приготовления — 13 часов (ваши 50 минут);
- Калорийность — 355 ккал на 100 г.
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