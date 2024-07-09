Рецепт домашнего зефира из кислых яблок

Зефир — тающее во рту лакомство, которое идеально дополнит чаепитие. Рассказываем, как приготовить домашний зефир из яблочного пюре.

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Ингредиенты

Кислые зеленые яблоки — 3 шт;

Яйца — 2 шт;

Белый сахар — 270 г;

Ванильный сахар — 10 г;

Агар-агар — 10 г.

Способ приготовления

Включите духовку на 180 градусов. Пока она разогревается, очистите яблоки, нарежьте четвертинками и удалите сердцевины. Запекайте полчаса. После остывания измельчите в блендере.

Выложите измельченные яблоки в сотейник. Соедините с агар-агаром, 200 г белого сахара, ванильным сахаром. Залейте смесь 100 мл горячей воды, перемешайте, вскипятите и готовьте еще три-четыре минуты.

Разбейте яйца, отделите белки от желтков. Перелейте белки в отдельную емкость, взбейте с остатками сахара до плотной консистенции. Соедините, взбивая, крем и горячее пюре и взбивайте еще пять минут.

Используя кондитерский мешок, сформируйте зефирки на противне, застеленном пергаментом. Можно использовать и ложку, но тогда зефир будет менее красивым. Оставьте лакомство сохнуть минимум на 12 часов.

Домашний зефир готов! При желании посыпьте сахарной пудрой.

Время приготовления — 13 часов (ваши 50 минут);

Калорийность — 355 ккал на 100 г.

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