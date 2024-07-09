Рецепт творожной намазки с зеленью

Намазка из творога превосходно сочетается с хлебом, поджаренными тостами и блинами. Делимся простым рецептом намазки с зеленью, которую можно приготовить за пять минут.

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Ингредиенты

Творог (любой жирности) — 200 г;

Сметана (любой жирности) — 120 г;

Свежая зелень (кинза, петрушка, укроп, лук, мята) — несколько стеблей;

Соль — щепотка (необязательно).

Способ приготовления

Промойте и мелко нашинкуйте зелень.

Творог выложите в емкость, разминайте вилкой, пока консистенция не станет однородной.

Добавьте сметану и соль (по желанию), перемешайте.

Всыпьте зелень, перемешивайте до однородности.

Намазка с зеленью готова! Подавайте к столу или дайте настояться в холодильнике.

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