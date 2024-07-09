И творог, и черника — полезные и вкусные продукты. Рекомендуем вам приготовить из них интересный летний десерт. Читайте наш рецепт творожного пирога с черникой — приводим понятную пошаговую инструкцию.
Ингредиенты
- Мука — 200 г;
- Сливочное масло — 100 г;
- Сахар — 100 г;
- Яйцо — 1 шт;
- Творог — 250 г;
- Крахмал — 2 ст. ложки;
- Черника (или другие ягоды) — 100 г;
- Ванильный сахар — по вкусу;
- Соль — щепотка.
Способ приготовления
В большой емкости смешайте муку, сливочное масло, сахар, яйцо и щепотку соли. Тесто нужно вымесить и убрать в холодильник минут на 30.
В другой миске смешайте творог с крахмалом и ванильным сахаром.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Разделите тесто на две части: одна — для дна и боковин пирога, другая — для верхнего слоя.
Выложите дно и бока формы для выпечки тестом, равномерно распределите творожную начинку, сверху выложите чернику.
Из оставшегося теста можно сделать решетку или другой узор на верхнем слое пирога.
Выпекайте пирог в духовке примерно 40–45 минут или до золотистого цвета.
Дайте пирогу немного остыть перед подачей.
Узнайте интересную информацию об этом десерте:
- Калорийность — 300 ккал на 100 г;
- Время приготовления — около 2 часов (включая время для выпечки).
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