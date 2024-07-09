Как приготовить моти в домашних условиях: семь лучших рецептов

Как приготовить моти в домашних условиях: 7 лучших рецептов
Необычный вкус десерта моти давно покорил жителей всего мира: чтобы попробовать эти японские пирожные, не нужно отправляться в страны Азии — десерт набирает популярность в нашей стране. А если приготовить моти своими руками, даже не придется выходить из дома, тем более для этого не нужны специальные навыки. Достаточно нескольких часов вашего времени и пошагового рецепта под рукой.
Что такое пирожные-моти
Моти по праву считаются самым «древним» десертом Японии: его первые упоминания найдены в письменных источниках, датированных VIII веком. Тогда блюдо готовили только для правящей элиты, что неудивительно: для теста — основы пирожного — требовался специальный сорт коротко-зернового клейкого риса — мотигомэ, плантаций которого в стране было крайне мало. Кроме того, процесс приготовления моти порой занимал около суток и требовал не двух, а четырех рук, и занимались им, как правило, придворные.
Затем пирожные стали подавать на новогодний стол, чтобы призвать благополучие, и те, кто не имел возможности их приготовить, считались бедными. На праздничном столе можно было найти пирожные самых разных форм и видов. Например, длинные жгуты символизировали долголетие, а сушеные моти считались залогом здоровья. От их пережевывания, согласно поверью японцев, зубы становились прочнее.
Сейчас же рисовые «пирожки» популярны в более современном варианте, с добавлением различных начинок — джема, ягод, крема и так далее. Иногда внутрь десерта помещают мороженое или заворачивают пирожное в засоленные листья сакуры. Мы же поделимся простыми рецептами, которые легко воплотить в реальность своими руками, даже если вы не кондитер.
Как приготовить тесто для моти в домашних условиях
На первый взгляд приготовление такого десерта может показаться испытанием. И да, традиционный процесс изготовления моти — мотицуке — довольно сложен. Рис замачивают всю ночь, затем отваривают и толкут деревянными молотками около часа. Пока один мнет зерна, другой перемешивает и смачивает их водой. Только после этого из полученной массы формируются пирожные. Такой способ, к слову, на родине десерта практикуют до сих пор.
Со временем японцы придумали альтернативу мотицуке. В современном варианте рецепта нет самого долгого этапа — замачивания и толчения риса. В специализированных магазинах можно найти готовую клейкую муку. А дальнейший план действий довольно прост.
Ингредиенты (на 6 пирожных):
- Рисовая мука (150 г);
- Сахарная пудра (40 г);
- Вода (90 мл);
- Молоко (миндальное или кокосовое) (90 мл);
- Рафинированное растительное масло;
- Щепотка соли;
- Пищевой краситель (по желанию).
Инструкция:
- Смешать в посудине, пригодной для нагревания, воду, молоко, растительное масло, сахарную пудру и соль. Взбить массу венчиком;
- Высыпать муку и перемешать до однородности;
- Добавить краситель;
- Миску накрыть пленкой (которую нужно проткнуть ножом в нескольких местах) и отправить на 3 минуты в микроволновку, разогревая с мощностью от 800 до 1000 Вт;
- Загустевшее тесто остудить.
Рецепты лучших начинок для моти
Моти с творожным сыром, шоколадом и ягодами
Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):
- Маскарпоне, рикотта или любой другой творожный сыр (110 г);
- Белый шоколад (1-2 плитки);
- Ягоды или готовый джем (по вкусу);
- Сахарная пудра;
- Крахмал.
Инструкция:
- Растопить шоколад;
- Перемешать его с творожным сыром до однородной массы;
- Из ягод сделать пюре, поставить его на огонь, добавить сахар с крахмалом и поварить до загустения;
- На раскатанное тесто выложить крем, джем и снова крем;
- Защипить края лепешки, сформировать форму и обвалить в смеси крахмала и пудры.
Моти с зеленым чаем
Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):
- Молоко (300 мл);
- Белый шоколад (1-2 плитки);
- Взбитые сливки (350 г);
- Матча (10 г);
- Желатин.
Инструкция:
- Подогреть молоко;
- Добавить в кастрюлю белый шоколад и растопить;
- Взбить охлажденные сливки в пену;
- Следом высыпать в смесь желатин, матчу и сливки и перемешать;
- Хорошо охладить начинку;
- На раскатанные лепешки из рисовой муки разложить массу, защипить края, сформировать форму;
- Перед подачей можно посыпать пирожные матчей.
Традиционные моти с красной фасолью
Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):
- Фасоль адзуки (300 г);
- Сахар (100 г);
- Вода (1 чашка).
Инструкция:
- В сотейник с двумя чашками воды добавить фасоль адзуки и 100 г сахара;
- Поварить смесь 45 минут;
- Остудить и взбить блендером до состояния пасты;
- Сформировать из смеси шарики;
- Обернуть их тестом из рисовой муки.
Моти с ягодным соком
Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):
- Маскарпоне, рикотта или любой другой творожный сыр (110 г);
- Фруктовый или ягодный сок без мякоти (200 мл);
- Сахарная пудра;
- Кукурузный крахмал.
Инструкция:
- Во время приготовления теста добавить в него 100 мл сока. Пока оно остывает, приступить в приготовлению начинки;
- Перемешать охлажденный сыр, сахарную пудру и остатки сока. Если крем получится жидким, добавить в него крахмал;
- На раскатанные лепешки выложить начинку и слепить из них шарики;
- Во время подачи можно добавить на тарелку кусочки фруктов, которые сочетаются с соком.
Моти с кусочками фруктов или ягод
Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):
- Фрукты или ягоды по вкусу;
- Маскарпоне, рикотта или любой другой творожный сыр (110 г);
- Сгущенное молоко (100 г);
- Кукурузный крахмал.
Инструкция:
- Из фруктов или ягод сделать пюре;
- Вылить пюре в сотейник и добавить крахмал;
- На медленном огне помешивать массу венчиком до тех пор, пока она не загустеет;
- Взбить охлажденный творожный сыр и сгущенное молоко;
- Разложить крем по лепешкам из рисового теста, затем пюре и снова крем;
- Сформировать пирожные.
Моти с нутеллой
Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):
- Какао-порошок;
- Нутелла или аналог;
- Маскарпоне, рикотта или любой другой творожный сыр (110 г).
Инструкция:
- Чтобы моти получились полностью шоколадными, во время приготовления теста можно добавить в муку какао-порошок;
- Для начинки достаточно перемешать охлажденную нутеллу и творожный сыр;
- Крем положить на лепешки, защипить края и сформировать шарики.
Моти с лимонным курдом
Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):
- Лимон (1 шт.);
- Куриное яйцо (2 шт.);
- Сахар (110 г);
- Кукурузный крахмал.
Инструкция:
- Натереть лимонную цедру;
- Перемешать с сахаром и оставить на полчаса;
- В сотейнике смешать целое яйцо, желток, остатки сахара и крахмал, затем добавить в смесь лимонный сок;
- Отправить на плиту на медленный огонь;
- Помешивать массу до загустения;
- Разложить массу на лепешки и раскатать шарики.
Полезные советы
В случае с приготовлением вкусных моти дело не только в соблюдении рецептуры и практике. Опытные кулинары пользуются лайфхаками, которые помогают сделать вкусные пирожные с идеальной консистенцией.
- Во время готовки держите под рукой крахмал. Он поможет подкорректировать как тесто, так и начинку, если они будут получаться слишком жидкими;
- Перед лепкой необходимо посыпать рабочую поверхность тем же крахмалом, но не обильно, и окунуть в него пальцы. Без него клейкое тесто будет прилипать к столу и рукам. Если с крахмалом переборщить, пирожное может стать слишком плотным;
- Идеально круглыми моти получаются, если для их формирования использовать пиалу или любую другую посуду в виде полусферы. Нужно накрыть шарик и поводить по поверхности, но не слишком интенсивно;
- Готовые десерты следует подержать в холодильнике примерно час. При низкой температуре тесто и начинка приобретут максимально правильную текстуру;
- Тщательно подходите к выбору муки, ведь тесто — это основа моти.
Как правильно выбрать муку для моти
Благодаря экспериментаторам из Сети многие думают, что для моти подойдет любая рисовая мука. Свою ошибку кулинары осознают на финальном этапе готовки: пирожные черствеют, сохнут и по вкусу совсем не похожи на те, что продаются в кондитерских. Использовать необходимо только клейкую рисовую муку, которая продается в азиатских или специализированных магазинах. Отличить ее от обычной легко: она стоит в три-пять раз дороже и вряд ли будет произведена в России.
Можно ли есть моти во время диеты
Тесто для моти куда менее калорийное, чем обычное: в его составе рисовая мука и вода. Тем не менее во время диеты есть эти пирожные, как или любые другие, не рекомендуется. Вся проблема в начинке, особенно если она приготовлена на основе сыра, сливок или шоколада. В стандартном пирожном может быть до 300 ккал, в среднем 50 г углеводов, 8 г жиров и 2,5 г белков. При желании моти осознанно можно сделать низкокалорийным, если вместо сахара и сахарной пудры использовать заменители, а в начинке использовать фрукты или желе.
С меньшей вероятностью испортят фигуру и традиционные моти из красной фасоли — в них больше белка. Впрочем, эти пирожные приготовленные дома, состоят только из натуральных ингредиентов — так что худеющим лучше съесть низкокалорийный вариант моти, чем обычный десерт.