Как приготовить моти в домашних условиях: семь лучших рецептов

Необычный вкус десерта моти давно покорил жителей всего мира: чтобы попробовать эти японские пирожные, не нужно отправляться в страны Азии — десерт набирает популярность в нашей стране. А если приготовить моти своими руками, даже не придется выходить из дома, тем более для этого не нужны специальные навыки. Достаточно нескольких часов вашего времени и пошагового рецепта под рукой.

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Что такое пирожные-моти

Моти по праву считаются самым «древним» десертом Японии: его первые упоминания найдены в письменных источниках, датированных VIII веком. Тогда блюдо готовили только для правящей элиты, что неудивительно: для теста — основы пирожного — требовался специальный сорт коротко-зернового клейкого риса — мотигомэ, плантаций которого в стране было крайне мало. Кроме того, процесс приготовления моти порой занимал около суток и требовал не двух, а четырех рук, и занимались им, как правило, придворные.

Затем пирожные стали подавать на новогодний стол, чтобы призвать благополучие, и те, кто не имел возможности их приготовить, считались бедными. На праздничном столе можно было найти пирожные самых разных форм и видов. Например, длинные жгуты символизировали долголетие, а сушеные моти считались залогом здоровья. От их пережевывания, согласно поверью японцев, зубы становились прочнее.

Сейчас же рисовые «пирожки» популярны в более современном варианте, с добавлением различных начинок — джема, ягод, крема и так далее. Иногда внутрь десерта помещают мороженое или заворачивают пирожное в засоленные листья сакуры. Мы же поделимся простыми рецептами, которые легко воплотить в реальность своими руками, даже если вы не кондитер.

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Как приготовить тесто для моти в домашних условиях

На первый взгляд приготовление такого десерта может показаться испытанием. И да, традиционный процесс изготовления моти — мотицуке — довольно сложен. Рис замачивают всю ночь, затем отваривают и толкут деревянными молотками около часа. Пока один мнет зерна, другой перемешивает и смачивает их водой. Только после этого из полученной массы формируются пирожные. Такой способ, к слову, на родине десерта практикуют до сих пор.

Со временем японцы придумали альтернативу мотицуке. В современном варианте рецепта нет самого долгого этапа — замачивания и толчения риса. В специализированных магазинах можно найти готовую клейкую муку. А дальнейший план действий довольно прост.

Ингредиенты (на 6 пирожных):

Рисовая мука (150 г);

Сахарная пудра (40 г);

Вода (90 мл);

Молоко (миндальное или кокосовое) (90 мл);

Рафинированное растительное масло;

Щепотка соли;

Пищевой краситель (по желанию).

Инструкция:

Смешать в посудине, пригодной для нагревания, воду, молоко, растительное масло, сахарную пудру и соль. Взбить массу венчиком; Высыпать муку и перемешать до однородности; Добавить краситель; Миску накрыть пленкой (которую нужно проткнуть ножом в нескольких местах) и отправить на 3 минуты в микроволновку, разогревая с мощностью от 800 до 1000 Вт; Загустевшее тесто остудить.

Рецепты лучших начинок для моти

Моти с творожным сыром, шоколадом и ягодами

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Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):

Маскарпоне, рикотта или любой другой творожный сыр (110 г);

Белый шоколад (1-2 плитки);

Ягоды или готовый джем (по вкусу);

Сахарная пудра;

Крахмал.

Инструкция:

Растопить шоколад; Перемешать его с творожным сыром до однородной массы; Из ягод сделать пюре, поставить его на огонь, добавить сахар с крахмалом и поварить до загустения; На раскатанное тесто выложить крем, джем и снова крем; Защипить края лепешки, сформировать форму и обвалить в смеси крахмала и пудры.

Моти с зеленым чаем

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Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):

Молоко (300 мл);

Белый шоколад (1-2 плитки);

Взбитые сливки (350 г);

Матча (10 г);

Желатин.

Инструкция:

Подогреть молоко; Добавить в кастрюлю белый шоколад и растопить; Взбить охлажденные сливки в пену; Следом высыпать в смесь желатин, матчу и сливки и перемешать; Хорошо охладить начинку; На раскатанные лепешки из рисовой муки разложить массу, защипить края, сформировать форму; Перед подачей можно посыпать пирожные матчей.

Традиционные моти с красной фасолью

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Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):

Фасоль адзуки (300 г);

Сахар (100 г);

Вода (1 чашка).

Инструкция:

В сотейник с двумя чашками воды добавить фасоль адзуки и 100 г сахара; Поварить смесь 45 минут; Остудить и взбить блендером до состояния пасты; Сформировать из смеси шарики; Обернуть их тестом из рисовой муки.

Моти с ягодным соком

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Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):

Маскарпоне, рикотта или любой другой творожный сыр (110 г);

Фруктовый или ягодный сок без мякоти (200 мл);

Сахарная пудра;

Кукурузный крахмал.

Инструкция:

Во время приготовления теста добавить в него 100 мл сока. Пока оно остывает, приступить в приготовлению начинки; Перемешать охлажденный сыр, сахарную пудру и остатки сока. Если крем получится жидким, добавить в него крахмал; На раскатанные лепешки выложить начинку и слепить из них шарики; Во время подачи можно добавить на тарелку кусочки фруктов, которые сочетаются с соком.

Моти с кусочками фруктов или ягод

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Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):

Фрукты или ягоды по вкусу;

Маскарпоне, рикотта или любой другой творожный сыр (110 г);

Сгущенное молоко (100 г);

Кукурузный крахмал.

Инструкция:

Из фруктов или ягод сделать пюре; Вылить пюре в сотейник и добавить крахмал; На медленном огне помешивать массу венчиком до тех пор, пока она не загустеет; Взбить охлажденный творожный сыр и сгущенное молоко; Разложить крем по лепешкам из рисового теста, затем пюре и снова крем; Сформировать пирожные.

Моти с нутеллой

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Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):

Какао-порошок;

Нутелла или аналог;

Маскарпоне, рикотта или любой другой творожный сыр (110 г).

Инструкция:

Чтобы моти получились полностью шоколадными, во время приготовления теста можно добавить в муку какао-порошок; Для начинки достаточно перемешать охлажденную нутеллу и творожный сыр; Крем положить на лепешки, защипить края и сформировать шарики.

Моти с лимонным курдом

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Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):

Лимон (1 шт.);

Куриное яйцо (2 шт.);

Сахар (110 г);

Кукурузный крахмал.

Инструкция:

Натереть лимонную цедру; Перемешать с сахаром и оставить на полчаса; В сотейнике смешать целое яйцо, желток, остатки сахара и крахмал, затем добавить в смесь лимонный сок; Отправить на плиту на медленный огонь; Помешивать массу до загустения; Разложить массу на лепешки и раскатать шарики.

Полезные советы

В случае с приготовлением вкусных моти дело не только в соблюдении рецептуры и практике. Опытные кулинары пользуются лайфхаками, которые помогают сделать вкусные пирожные с идеальной консистенцией.

Во время готовки держите под рукой крахмал. Он поможет подкорректировать как тесто, так и начинку, если они будут получаться слишком жидкими;

Перед лепкой необходимо посыпать рабочую поверхность тем же крахмалом, но не обильно, и окунуть в него пальцы. Без него клейкое тесто будет прилипать к столу и рукам. Если с крахмалом переборщить, пирожное может стать слишком плотным;

Идеально круглыми моти получаются, если для их формирования использовать пиалу или любую другую посуду в виде полусферы. Нужно накрыть шарик и поводить по поверхности, но не слишком интенсивно;

Готовые десерты следует подержать в холодильнике примерно час. При низкой температуре тесто и начинка приобретут максимально правильную текстуру;

Тщательно подходите к выбору муки, ведь тесто — это основа моти.

Как правильно выбрать муку для моти

Благодаря экспериментаторам из Сети многие думают, что для моти подойдет любая рисовая мука. Свою ошибку кулинары осознают на финальном этапе готовки: пирожные черствеют, сохнут и по вкусу совсем не похожи на те, что продаются в кондитерских. Использовать необходимо только клейкую рисовую муку, которая продается в азиатских или специализированных магазинах. Отличить ее от обычной легко: она стоит в три-пять раз дороже и вряд ли будет произведена в России.

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Можно ли есть моти во время диеты

Тесто для моти куда менее калорийное, чем обычное: в его составе рисовая мука и вода. Тем не менее во время диеты есть эти пирожные, как или любые другие, не рекомендуется. Вся проблема в начинке, особенно если она приготовлена на основе сыра, сливок или шоколада. В стандартном пирожном может быть до 300 ккал, в среднем 50 г углеводов, 8 г жиров и 2,5 г белков. При желании моти осознанно можно сделать низкокалорийным, если вместо сахара и сахарной пудры использовать заменители, а в начинке использовать фрукты или желе.

С меньшей вероятностью испортят фигуру и традиционные моти из красной фасоли — в них больше белка. Впрочем, эти пирожные приготовленные дома, состоят только из натуральных ингредиентов — так что худеющим лучше съесть низкокалорийный вариант моти, чем обычный десерт.