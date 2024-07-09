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Как приготовить моти в домашних условиях: 7 лучших рецептов

Необычный вкус десерта моти давно покорил жителей всего мира: чтобы попробовать эти японские пирожные, не нужно отправляться в страны Азии — десерт набирает популярность в нашей стране. А если приготовить моти своими руками, даже не придется выходить из дома, тем более для этого не нужны специальные навыки. Достаточно нескольких часов вашего времени и пошагового рецепта под рукой.

Как приготовить моти в домашних условиях: семь лучших рецептов
© Super.ru

Что такое пирожные-моти

Моти по праву считаются самым «древним» десертом Японии: его первые упоминания найдены в письменных источниках, датированных VIII веком. Тогда блюдо готовили только для правящей элиты, что неудивительно: для теста — основы пирожного — требовался специальный сорт коротко-зернового клейкого риса — мотигомэ, плантаций которого в стране было крайне мало. Кроме того, процесс приготовления моти порой занимал около суток и требовал не двух, а четырех рук, и занимались им, как правило, придворные.

Затем пирожные стали подавать на новогодний стол, чтобы призвать благополучие, и те, кто не имел возможности их приготовить, считались бедными. На праздничном столе можно было найти пирожные самых разных форм и видов. Например, длинные жгуты символизировали долголетие, а сушеные моти считались залогом здоровья. От их пережевывания, согласно поверью японцев, зубы становились прочнее.

Сейчас же рисовые «пирожки» популярны в более современном варианте, с добавлением различных начинок — джема, ягод, крема и так далее. Иногда внутрь десерта помещают мороженое или заворачивают пирожное в засоленные листья сакуры. Мы же поделимся простыми рецептами, которые легко воплотить в реальность своими руками, даже если вы не кондитер.

© Super.ru

Как приготовить тесто для моти в домашних условиях

На первый взгляд приготовление такого десерта может показаться испытанием. И да, традиционный процесс изготовления моти — мотицуке — довольно сложен. Рис замачивают всю ночь, затем отваривают и толкут деревянными молотками около часа. Пока один мнет зерна, другой перемешивает и смачивает их водой. Только после этого из полученной массы формируются пирожные. Такой способ, к слову, на родине десерта практикуют до сих пор.

Со временем японцы придумали альтернативу мотицуке. В современном варианте рецепта нет самого долгого этапа — замачивания и толчения риса. В специализированных магазинах можно найти готовую клейкую муку. А дальнейший план действий довольно прост.

Ингредиенты (на 6 пирожных):

  • Рисовая мука (150 г);
  • Сахарная пудра (40 г);
  • Вода (90 мл);
  • Молоко (миндальное или кокосовое) (90 мл);
  • Рафинированное растительное масло;
  • Щепотка соли;
  • Пищевой краситель (по желанию).

Инструкция:

  1. Смешать в посудине, пригодной для нагревания, воду, молоко, растительное масло, сахарную пудру и соль. Взбить массу венчиком;
  2. Высыпать муку и перемешать до однородности;
  3. Добавить краситель;
  4. Миску накрыть пленкой (которую нужно проткнуть ножом в нескольких местах) и отправить на 3 минуты в микроволновку, разогревая с мощностью от 800 до 1000 Вт;
  5. Загустевшее тесто остудить.

Рецепты лучших начинок для моти

Моти с творожным сыром, шоколадом и ягодами

© Super.ru

Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):

  • Маскарпоне, рикотта или любой другой творожный сыр (110 г);
  • Белый шоколад (1-2 плитки);
  • Ягоды или готовый джем (по вкусу);
  • Сахарная пудра;
  • Крахмал.

Инструкция:

  1. Растопить шоколад;
  2. Перемешать его с творожным сыром до однородной массы;
  3. Из ягод сделать пюре, поставить его на огонь, добавить сахар с крахмалом и поварить до загустения;
  4. На раскатанное тесто выложить крем, джем и снова крем;
  5. Защипить края лепешки, сформировать форму и обвалить в смеси крахмала и пудры.

Моти с зеленым чаем

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Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):

  • Молоко (300 мл);
  • Белый шоколад (1-2 плитки);
  • Взбитые сливки (350 г);
  • Матча (10 г);
  • Желатин.

Инструкция:

  1. Подогреть молоко;
  2. Добавить в кастрюлю белый шоколад и растопить;
  3. Взбить охлажденные сливки в пену;
  4. Следом высыпать в смесь желатин, матчу и сливки и перемешать;
  5. Хорошо охладить начинку;
  6. На раскатанные лепешки из рисовой муки разложить массу, защипить края, сформировать форму;
  7. Перед подачей можно посыпать пирожные матчей.

Традиционные моти с красной фасолью

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Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):

  • Фасоль адзуки (300 г);
  • Сахар (100 г);
  • Вода (1 чашка).

Инструкция:

  1. В сотейник с двумя чашками воды добавить фасоль адзуки и 100 г сахара;
  2. Поварить смесь 45 минут;
  3. Остудить и взбить блендером до состояния пасты;
  4. Сформировать из смеси шарики;
  5. Обернуть их тестом из рисовой муки.

Моти с ягодным соком

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Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):

  • Маскарпоне, рикотта или любой другой творожный сыр (110 г);
  • Фруктовый или ягодный сок без мякоти (200 мл);
  • Сахарная пудра;
  • Кукурузный крахмал.

Инструкция:

  1. Во время приготовления теста добавить в него 100 мл сока. Пока оно остывает, приступить в приготовлению начинки;
  2. Перемешать охлажденный сыр, сахарную пудру и остатки сока. Если крем получится жидким, добавить в него крахмал;
  3. На раскатанные лепешки выложить начинку и слепить из них шарики;
  4. Во время подачи можно добавить на тарелку кусочки фруктов, которые сочетаются с соком.

Моти с кусочками фруктов или ягод

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Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):

  • Фрукты или ягоды по вкусу;
  • Маскарпоне, рикотта или любой другой творожный сыр (110 г);
  • Сгущенное молоко (100 г);
  • Кукурузный крахмал.

Инструкция:

  1. Из фруктов или ягод сделать пюре;
  2. Вылить пюре в сотейник и добавить крахмал;
  3. На медленном огне помешивать массу венчиком до тех пор, пока она не загустеет;
  4. Взбить охлажденный творожный сыр и сгущенное молоко;
  5. Разложить крем по лепешкам из рисового теста, затем пюре и снова крем;
  6. Сформировать пирожные.

Моти с нутеллой

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Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):

  • Какао-порошок;
  • Нутелла или аналог;
  • Маскарпоне, рикотта или любой другой творожный сыр (110 г).

Инструкция:

  1. Чтобы моти получились полностью шоколадными, во время приготовления теста можно добавить в муку какао-порошок;
  2. Для начинки достаточно перемешать охлажденную нутеллу и творожный сыр;
  3. Крем положить на лепешки, защипить края и сформировать шарики.

Моти с лимонным курдом

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Ингредиенты начинки (на 6 пирожных):

  • Лимон (1 шт.);
  • Куриное яйцо (2 шт.);
  • Сахар (110 г);
  • Кукурузный крахмал.

Инструкция:

  1. Натереть лимонную цедру;
  2. Перемешать с сахаром и оставить на полчаса;
  3. В сотейнике смешать целое яйцо, желток, остатки сахара и крахмал, затем добавить в смесь лимонный сок;
  4. Отправить на плиту на медленный огонь;
  5. Помешивать массу до загустения;
  6. Разложить массу на лепешки и раскатать шарики.

Полезные советы

В случае с приготовлением вкусных моти дело не только в соблюдении рецептуры и практике. Опытные кулинары пользуются лайфхаками, которые помогают сделать вкусные пирожные с идеальной консистенцией.

  • Во время готовки держите под рукой крахмал. Он поможет подкорректировать как тесто, так и начинку, если они будут получаться слишком жидкими;
  • Перед лепкой необходимо посыпать рабочую поверхность тем же крахмалом, но не обильно, и окунуть в него пальцы. Без него клейкое тесто будет прилипать к столу и рукам. Если с крахмалом переборщить, пирожное может стать слишком плотным;
  • Идеально круглыми моти получаются, если для их формирования использовать пиалу или любую другую посуду в виде полусферы. Нужно накрыть шарик и поводить по поверхности, но не слишком интенсивно;
  • Готовые десерты следует подержать в холодильнике примерно час. При низкой температуре тесто и начинка приобретут максимально правильную текстуру;
  • Тщательно подходите к выбору муки, ведь тесто — это основа моти.

Как правильно выбрать муку для моти

Благодаря экспериментаторам из Сети многие думают, что для моти подойдет любая рисовая мука. Свою ошибку кулинары осознают на финальном этапе готовки: пирожные черствеют, сохнут и по вкусу совсем не похожи на те, что продаются в кондитерских. Использовать необходимо только клейкую рисовую муку, которая продается в азиатских или специализированных магазинах. Отличить ее от обычной легко: она стоит в три-пять раз дороже и вряд ли будет произведена в России.

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Можно ли есть моти во время диеты

Тесто для моти куда менее калорийное, чем обычное: в его составе рисовая мука и вода. Тем не менее во время диеты есть эти пирожные, как или любые другие, не рекомендуется. Вся проблема в начинке, особенно если она приготовлена на основе сыра, сливок или шоколада. В стандартном пирожном может быть до 300 ккал, в среднем 50 г углеводов, 8 г жиров и 2,5 г белков. При желании моти осознанно можно сделать низкокалорийным, если вместо сахара и сахарной пудры использовать заменители, а в начинке использовать фрукты или желе.

С меньшей вероятностью испортят фигуру и традиционные моти из красной фасоли — в них больше белка. Впрочем, эти пирожные приготовленные дома, состоят только из натуральных ингредиентов — так что худеющим лучше съесть низкокалорийный вариант моти, чем обычный десерт.

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