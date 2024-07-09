Рецепт куриных биточков

Готовим куриные биточки на пару: рецепт ПП-котлет на 122 ккал
Куриные биточки на пару — это низкокалорийные котлетки из куриного фарша. Делимся простым пошаговым рецептом диетического блюда.
Ингредиенты
Филе курицы — 350 г;
Творог (любой жирности) — 150 г;
Яйцо куриное — 1 шт;
Соль, перец и другие приправы — по вкусу.
Способ приготовления
Измельчите курицу в мясорубке до состояния фарша.
Переложите курицу в глубокую емкость и соедините с творогом.
Разбейте яйцо, отделите желток от белка и влейте в фарш. Приправьте и перемешайте до однородности.
Слепите из получившейся массы небольшие котлеты.
Готовьте в пароварке 25 минут.
Куриные биточки на пару можно подавать к столу!
- Калорийность — 122 ккал на 100 г;
- Время приготовления — 45 минут.
Ранее мы поделились простым рецептом диетической курицы в духовке.