Рецепт освежающего мохито

Одним из самых популярных летних напитков является мохито. Этот коктейль идеально освежает в жару и имеет как алкогольный вариант, так и безалкогольный. Вот рецепт мохито без алкоголя.

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На приготовление напитка у вас уйдет всего 10 минут. На одну порцию возьмите 200 мл содовой, несколько веточек мяты, половинку лайма, 1/2 чайной ложки сахара, половину стакана льда.

Заранее заморозьте лед. Лучше всего лед в крошку разбить с помощью специального измельчителя, но если его нет, подойдут и обычные кубики льда.

Половинку лайма нарежьте тонкими ломтиками и положите несколько штук на дно стакана. Добавьте сахар и разомните лайма. Следом добавьте оставшиеся ломтики лайма.

В стакан положите листья мяты, предварительно убрав слишком толстые стебли. Добавьте в стакан лед и залейте все содовой. Аккуратно перемешайте. Напиток готов!

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